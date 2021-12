Spider-Man: No Way Home | Alfombra Roja en TikTok: Así podrás verla en vivo hoy lunes 13 de diciembre

A nadie le queda duda ya de que Spider-Man: No Way Home es una de las películas más esperadas para la recta final del año. Esta tercera entrega protagonizada por Tom Holland y Zendaya tiene puestos encima los ojos de todos los marvelitas, quienes esperan con ansias la confirmación del Spider-Verse y la épica reunión del actual Hombre Araña con los dos de las anteriores sagas: Tobey Maguire y Andrew Garfield.

Si bien dichos actores se han empeñado por meses en negar que los tres compartirán créditos en No Way Home, las supuestas filtraciones que provienen del interior de la producción confirmarían que el cruce de los tres Spider-Man es casi un hecho. Además de ese encuentro, también se dice que en la cinta podría haber cameos de Charlie Cox en su regreso como Daredevil/Matt Murdock y hasta de Venom, cuya escena post-créditos se desarrolla en el universo del Peter Parker de Tom Holland.

Entre los flamantes que están confirmados para esta nueva película dirigida por Jon Watts están obviamente el de Benedict Cumberbatch como Dr. Strange, pero también contaremos con la participación de los villanos de las dos sagas anteriores: Dr. Octopus (Alfred Molina), Duende Verde (Willem Dafoe), Electro (Jamie Foxx), Lagarto (Rhys Ifans) y Hombre de Arena (Thomas Haden Church).

Póster promocional compartido por la presidenta ejecutiva de producción de Marvel Studios. Foto: IG victoriaalonso76

Alfombra roja de Spider-Man: No Way Home en vivo

Los protagonistas de Spider-Man: No Way Home llevan algunos días promocionando la película alrededor del mundo. Ya estuvieron en Francia, Reino Unido y algunas de las ciudades más importantes de Estados Unidos, además de que Peter Parker, MJ y Ned (interpretado por Jacob Batalon) han desfilado por programas populares de la unión americana para hablar sobre esta nueva entrega del superhéroe arácnido.

El gran y esperado estreno en Estados Unidos es el jueves 17 de diciembre, aunque en otros países como México, Reino Unido y parte de Sudamérica será el miércoles 15, sin embargo, la gran premiere será este lunes 13 y todos los amantes del amigable Hombre Araña podrán ver en vivo la alfombra roja desde las 19:50 horas, tiempo de México (17:50, horario del Pacífico).

Aunque la promoción de No Way Home ha sido prácticamente en todas las redes sociales, TikTok fue la elegida por Sony y Marvel Studios para transmitir en vivo la llegada de los protagonistas de película, por lo que si quieres ver la alfombra roja, solo deberás entrar a la cuenta oficial de la popular app de videos cortos a la hora antes mencionada.

TikTok ha sido una gran aliada en la promoción de Spider-Man: No Way Home, ya que recientemente se abrió una cuenta oficial para The Daily Bugle, el periódico de Nueva York dirigido por J. Jonas Jameson (J.K. Simmons, quien repetirá el papel que tuvo en las películas de Tobey Maguire), donde se habla -evidentemente- de la amenaza que Spider-Man representa para la ciudad.

The Daily Bugle difunde información sobre Spider-Man en las calles y ahora también en TikTok. Foto: @SpiderManMovie

SIGUE LEYENDO:

Filtran primer minuto de Spider-Man: No Way Home ¡y conecta con la serie de Hawkeye! | VIDEO

Spider-Man: No Way Home | La escena con Tobey Maguire y Andrew Garfield que "editaron" en el tráiler