Preciosa: Zendaya presume cuerpazo en vestido inspirado en Spider-Man: No Way Home

Zendaya se llevó la atención durante la premier de 'Spider-Man: No Way Home', pues presumió cuerpazo en un lujoso vestido inspirado en la tercera película del superhéroe de Marvel que encarna Tom Holland. Los fans de la saga y de la actriz no pararon de hablar del modelo que eligió para este evento.

La también protagonista de la serie “Euphoria” asistió la noche del lunes a la alfombra roja de la primera proyección de la película en Los Ángeles, California, y arrancó suspiros al desfilar con un look arácnido de la firma italiana Valentino, una de las más importantes casas de moda de lujo.

Así lució Zendaya en la alfombra roja

La actriz y modelo es conocida por siempre poseer los mejores atuendos durante los eventos importantes y esta vez no se quedó a atrás, ya que decidió vestir una prenda inspirada en su totalidad en el hombre araña, la cual tenía un bordado en forma de telarañas.

Además, el vestido presentaba una abertura que dejaba al descubierto sus torneadas y esculturales piernas, asimismo su pronunciado escote hacía que la elegante y costosa pieza tuviera un estilo muy sensual, sin perder el glamur.

Zendaya presume un vestido inspirado en Spider-Man Foto: EFE

La joven de 25 años no sólo dejó atónitos con su vestido a los reporteros y fans que asistieron a ver 'Spider-Man: No Way Home', en donde Tobey Maguire y Andrew Garfield, quienes anteriormente le dieron vida a “Peter Parker”, tendrán una participación en la nueva película; sino que también usó antifaz para emular la máscara

Asimismo, Zendaya posó junto a su novio Tom Holland, quien es el protagonista de la historia. En la trama la actriz interpretará el papel de “MJ”, mientras que su actual pareja sentimental, será el héroe. La película se estrenará este el miércoles 15 de diciembre en México; en Estados Unidos su aparición en cines será a partir del viernes 17.

Zendaya usa máscara Foto: EFE

