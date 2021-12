"Spider-Man: No Way Home": Sigue la premiere de la película de Marvel EN VIVO

El día del estreno de la película "Spider-Man: No Way Home" está prácticamente a la vuelta de la esquina y al igual que muchas otras, pasará a la historia por ser una de las más esperadas debido a que mucho se ha especulado sobre la aparición de los actores que aparecieron en otras sagas donde le dieron vida al arácnido: Tobey Maguire y Andrew Garfield. Tom Holland, es la estrella del momento.

El estreno de la cinta será el próximo jueves 17 de diciembre en Estados Unidos, mientras que en nuestro país será dos días antes, el miércoles 15. No obstante, la premiere será este lunes y será transmitida a través de la red social TikTok. De esta manera, los fans del Universo Marvel podrán ver a sus actores favoritos desfilar por la Alfombra Roja a partir de las 19:50 horas.

Si deseas ver la premier en vivo DALE CLIC AQUÍ.

¿De qué va la cinta?

En esta nueva entrega del Hombre Araña, que es la secuela de "Home coming y Far from home" se centra en el adolescente con superpoderes que busca la ayuda del Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) para que su identidad vuelva a ser un secreto; sin embargo, las cosas no resultaron como esperaba y se abrió el portal del multiverso donde se dejaron ver a los villanos que atormentaron a Maguire y Garfield.

Así va la Alfombra Roja

Aparecen los protagonistas de la cinta: Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Benedict Cumberbatch, Jamie Foxx y Willem Dafoe.

