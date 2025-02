Salgado y Gallardo ya tienen salida

Tras el anuncio de la Presidenta sobre las iniciativas que buscan eliminar la reelección y prohibir que familiares inmediatos sucedan en el poder, muchos políticos han puesto sus barbas a remojar. El mensaje es claro: ¡Sufragio efectivo, no reelección! ¡No al nepotismo! Sin embargo, para algunos políticos, lo que se dice públicamente y lo que se maquila en privado, suelen ser mundos aparte.

Tomemos el caso de Guerrero. Félix Salgado Macedonio, tras la llegada al poder de su hija, no ha abandonado sus aspiraciones de gobernar el estado. Aunque no puede sucederla directamente, esto no lo detiene. Según fuentes, está considerando que la Gobernadora deje el cargo “por cuestiones personales” y que su aliada, la senadora Beatriz Mojica, asuma la gubernatura. De esta manera, en 2027, Félix podría competir sin impedimentos legales y recuperar el control frente a los reflectores, como tanto ansía.

En San Luis Potosí, Ricardo Gallardo también ha sido evidente. Su esposa, Ruth González Silva, asumió recientemente una curul en el Senado, impulsada por una maquinaria política que, curiosamente, fue orquestada por su esposo, el gobernador, con el objetivo de que la dinastía Gallardo se perpetúe más allá de un sexenio.

Las propuestas de la presidenta Claudia Sheinbaum buscan erradicar las prácticas de herencias políticas familiares, como desde hace mucho tiempo se acostumbra en este país.

En San Lázaro me dicen que será aprobada rápidamente, incluso la oposición podría votar a favor de la misma y con ello lograr la primera coincidencia en materia legislativa.

HIDALGO: CRISIS EN LA EDUCACIÓN Y UN RECTOR DORMIDO

Otra crisis en la educación superior de Hidalgo. Esta vez, los estudiantes de la Universidad Politécnica de Pachuca (UPP) dijeron “¡basta!”. Con un paro de actividades y bloqueos, exigen la destitución del rector Francisco Marroquín Gutiérrez. Las condiciones deplorables en las que tiene la institución es una de las causas principales: sin agua en los baños, sin insumos en Medicina y sin transparencia en el manejo de los recursos, la indignación creció hasta estallar.

Los estudiantes salieron a las calles porque dicen que el rector ni los escucha ni le importa. Peor aún: en plena reunión, se quedó dormido. Y mientras en la UPP el caos crece, las autoridades hacen lo que mejor saben hacer: nada. La Secretaría de Educación Pública estatal (SEPH) sigue en modo expectador, observando cómo la universidad se hunde en la opacidad y la negligencia.

Pero esto no es nuevo. En 2023, los estudiantes de la UAEH y del Instituto Tecnológico de Pachuca también salieron a las calles con la misma exigencia: mejores condiciones y administraciones opacas. El patrón se repite, la educación pública en Hidalgo está en crisis.

Los estudiantes han advertido que no levantarán los bloqueos hasta que sus demandas sean atendidas. Mientras tanto el rector, ¡dormido en sus laureles!

¿Será que el gobernador Julio Menchaca también hace como que no ve, no escucha y no dice nada?

En corto.- Me cuentan que apenas inició el segundo periodo ordinario de la actual legislatura en San Lázaro, y en el grupo parlamentario de Morena las tensiones internas se acrecientan. La diputada Gabriela Jiménez enfrenta críticas por su presunta afiliación simultánea a Morena y a la agrupación “Que Siga la Democracia”, que busca convertirse en partido político. Aunque Jiménez asegura haberse deslindado de dicha agrupación desde marzo de 2023, algunos morenistas desconfían de su versión, señalando que su esposo, Édgar Francisco Garza Ancira, continúa vinculado a la organización. La diputada defiende su postura, enfatizando su lealtad a Morena. Sin embargo, las divisiones internas persisten, y algunos advierten que, las cosas cada vez se pondrán peor.

Nos vemos a las 8 por el 8

POR SOFÍA GARCÍA

COLABORADORA

@SofiGarciaMX

MAAZ