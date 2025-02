EU pondrá bajo revisión Reforma Judicial

AHORA YA TODO mundo da por hecho que la renegociación del T-MEC empezó: que no se esperará hasta 2026 y, menos aún, será una revisión. Ya hasta en el sector empresarial se dice que es “lo mejor para México”.

El 21 de enero publicamos que estábamos en la antesala de un nuevo tratado comercial, bilateral, cuya negociación arranca este año, y todavía el lunes reiteramos que, con el fentanilo, el T-MEC “ya empezó a renegociarse”.

Salvo la American Society of Mexico, que comanda Larry Rubin, que sigue creyendo que el pacto se ajustará a su calendario original, a estas alturas nadie duda que Donald Trump ya obligó a México a renegociar.

El magnate de Mar-a-Lago impuso su agenda y nuestro país no tiene muchas opciones para dónde moverse: la idea del Plan B, que con tantas ansias el secretario de Economía quiere aplicar, no es una buena idea.

Marcelo Ebrard seguiría los pasos de Xi Jinping, que ya contestó a Estados Unidos con aranceles también de 10% a sus productos; si México opta por ese camino se desataría una guerra comercial que perdemos.

La estrategia de la Presidenta Claudia Sheinbaum ha sido hasta ahora la correcta: entender que lo mejor para las mexicanas y los mexicanos es sumar esfuerzos con Trump y crear un frente común.

Pocos se han percatado, pero la doctora ya abrió los espacios para la cooperación sin subordinación en cuatro de los cinco temas que quiere Estados Unidos sellar para hacer de Norteamérica la región más fuerte.

1.- México aceptó controlar la migración con el envío de 10 mil efectivos a la frontera, aceptar la deportación de más de cinco mil connacionales y reconocerse como “tercer país seguro”.

2.- La secretarías de la Defensa, que comanda el general Ricardo Trevilla, y de Marina, que capitanea el almirante Raymundo Morales, ya trabajan con sus pares estadounidenses en centros de inteligencia ubicados en México. El avión y los buques de la Fuerza Aérea y Marina estadounidense frente a Los Cabos y Ensenada no son casualidad.

3.- La Secretaría de Energía, de Luz Elena González, ya publicó leyes secundarias que abren la inversión privada en electricidad y pronto, la Comisión Nacional del Agua, de Efraín Morales, hará lo propio: Estados Unidos solicitó esos recursos, luz y agua, para que sus empresas puedan operar.

4.- Trump pidió, igual que en su momento lo hiciera Barack Obama y Joe Biden, cerrar definitivamente la puerta a capitales chinos. ¿Alguien duda que no se haya cumplido esa exigencia?

Solamente queda pendiente un tema de interés para Estados Unidos que Trump también puso en la mesa y que no se ha resuelto: un expediente que, en su momento, cuestionaron demócratas y republicanos y del que pronto se empezará a hablar.

Nos referimos a la Reforma Judicial de Andrés Manuel López Obrador que trabaja el ex ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar.

No nos vamos a detener en lo polémico que ha resultado este proceso, con presiones de diputados y senadores Morena, finalistas ligados a la 4T y el papel que jugó el Tribunal Electoral, que preside Mónica Soto.

A Estados Unidos le preocupa la pérdida de certeza jurídica y la ausencia de un Estado de derecho que arriesgue las inversiones de sus empresas; que los nuevos jueces, magistrados y ministros los impongan poderes fácticos, entre ellos el crimen organizado, los cárteles que se empiezan a combatir, así como las redes de políticos que les dieron y siguen dando protección.

En lo político, el Departamento de Estado, de Marco Rubio, lo ve como un riesgo a la seguridad nacional y en lo económico, las Secretarías de Comercio y del Tesoro, que encabezan respectivamente Howard Lutnick y Scott Bessent, lo ven como una flagrante violación al T-MEC.

A PROPÓSITO DE chinos, atención con Mota-Engil. Desde hace varias semanas se especula sobre lo dicho por Jared Kushner en un podcast que se publicó en diciembre. Al yerno de Donald Trump se le atribuyen dichos de una presunta operación que su fondo, Affinity Partners, realizaría en México. “Se está finalizando una inversión preferente participativa con una de las principales empresas de infraestructura en México… la tesis de inversión se basa en que México se beneficia de las tendencias del nearshoring”, expresó Kushner. El China Communications Construction Group posee 32.41% de la empresa de Portugal, es el segundo accionista después de Sociedade de Controlo SGPS, que tiene un 40.10%. Más de 50% de los ingresos de la holding proviene de contratos en México, donde el accionista principal de la filial es Prodi, de José Miguel Bejos. ¿Será que Kushner está viendo la oportunidad en esa tenencia?

POR ESTAS HORAS el director de Barclays México, Raúl Martínez-Ostos, está enviando mensajes a sus colegas que lo apoyaron para presidir la Asociación de Bancos de México: se disculpa e informa que se bajó del proceso. También Emilio Romano debe estar solicitando permiso a sus jefes de Bank of America para contender por ese puesto. El cierre de inscripción se movió para la siguiente semana. Como ayer le informé, al interior del gremio hay una corriente que no ve mal que Julio Carranza, director de Bancoppel, extienda su presidencia dos años. Él de entrada se siente incómodo porque no quiere que se malinterprete que la reforma estatutaria que abanderó se ve como beneficio personal. Ahora, a Emilio lo ven ideal por los temas que se vienen en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo por la declaratoria de los cárteles de la droga como organizaciones terroristas. Su banco es el principal corresponsal.

GRUPO CARSO DE Carlos Slim busca ampliar su alcance y sumar los yacimientos de Piklis y Kunah en el proyecto de Lakach, asignado por Pemex mediante el modelo de contratos de Servicios integrales de Exploración y Extracción (CSIIE). Un grupo especializado de expertos de Carso Energy y FCC Industrial continúan realizando estudios y proyecciones de ingeniería para detallar los alcances de los trabajos, mismos que se esperan concluir este mes. La revisión del CSIIE también podría ajustarse anticipadamente a los cambios que ya proponen las leyes secundarias, al permitir la participación de empresas privadas en las actividades de exploración y producción vía esquemas mixtos donde se compartan las capacidades técnicas, operativas y financieras de Pemex.

