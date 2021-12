Paul Stanley lo más asqueroso que hizo en la borrachera; Paco estaría decepcionado

Por lo regular, cuando las personas beben en exceso suelen perder el sentido de las cosas y cometen actos graciosos o hasta vergonzosos. Este fue el caso del conductor de televisión Paul Stanley, quien durante el programa "Miembros al aire" se aventuró a contar un par de experiencias de las cual se arrepiente mucho.

La platica entre los conductores fue la típica de cuando el grupo de amigos sale de fiesta, terminan muy "felices" y hacen cosas de las que no se acuerdan o apenas tienen algunos "flashes". Sin embargo, en el caso de Paul, sus anécdotas no son nada agradables al grado de poder decepcionar a su padre Paco Stanley.

¿Qué hizo Paul Stanley?

Frente a sus compañeros del programa, Paul narró que en una ocasión, tras regresar muy alcoholizado de la fiesta, tuvo las ganas de volver el estómago y así lo hizo; sin embargo, se encontraba en la recámara de su hermano. Pero eso no fue lo peor, pues explicó que todo quedó sobre la cama, lo tapó con la almohada y terminó dormido sobre ella.

Eso no fue todo, pues recordó que en otra ocasión llegó a casa de sus tíos ebrio y su primo, quien lo regañó, le ofreció un pan para que "se le bajara". Todo iba bien, pues lo sacó del empaque, aunque al final terminó dándole un primer uso: se sonó la nariz con él y después se lo comió.

"Me dijo 'cómete este cuernito' y me da un cuernito de los de la tía y entonces lo abro, me sueno la nariz, pero sí estaba muy borracho, y me lo comí después", confesó el también actor de 36 años con una sonrisa en el rostro y los gritos de rechazo de los presentes.

Después Jordi Rosado explicó que tuvieron que darle asistencia médica tras beberse medio trago de alguna bebida alcohólica, mientras que Raúl "Negro" Araiza compartió que siempre perdía su carro en cada parranda, pues era de los que tomaba bastante. Aunque todas las experiencias fueron impresionantes, ninguna igualó las de Paul.

