Mariazel responde a las críticas por apoyar a Christian Nodal en su concierto

La reciente aparición de Christian Nodal ante los reflectores ha dado de qué hablar por mostrar una faceta más accesible luego de haberse alejado por unos meses ante la polémica por su repentino matrimonio con Ángela Aguilar. Muestra de ello es el encuentro que tuvo con algunas celebridades en su concierto de la Monumental Plaza de Toros México, entre ellos Mariazel que no dudó en responder a las críticas que recibió por una fotografía junto al cantante.

El intérprete de "Botella tras botella" se presentó en la Plaza de Toros de la Ciudad de México, aunque previo a ello tuvo un encuentro especial con un grupo de medios para quienes no titubeó en responder todo lo relacionado con su ahora esposa. Además, aprovechó sus presentaciones para acercarse de nuevo a sus fanáticos, esto, aparentemente, como una campaña para limpiar su imagen y devolverle la fama que se vio opacada por el escándalo.

Mariazel defiende a Christian Nodal de las críticas

Entre las celebridades que asistieron al concierto del sonorense en la Ciudad de México se encuentran Mariazel, quien a través de su cuenta de Instagram compartió algunas fotografías y entre éstas una junto a Christian Nodal. Los comentarios no se hicieron esperar y la conductora recibió una ola de críticas por la simpatía que mostró hacia la estrella de regional mexicano, algo ante lo que respondió defendiendo su postura.

Mariazel defiende a Christian Nodal de las críticas. Foto: IG @mariazelzel

“¿Por qué apoyas a un tipo así?”, se lee en uno de los comentarios destacados a los que Mariazel respondió de manera contundente: “Imagínate cuántos actores tal vez no sean el tipo de persona más íntegras pero aún así consumes sus películas. A mis amigos los elijo por sus valores, a los artistas por su talento y él me parece talentoso, ya su vida personal es otra cosa. ¡Abrazo!”.

Usuarios arremeten contra Nodal en foto de Mariazel

La reacción de la conductora a las críticas desató un intenso debate entre los internautas, pues mientras algunos externaron su molestia otros aplaudieron la postura de Mariazel reconociendo el talento de Christian Nodal dejando de lado el escándalo que lo rodea por su matrimonio con la menor de la dinastía Aguilar.

“¿Les pagan por hablar bien de él? ¿Esa es la estrategia de la que hablaron el otro día para salvar su carrera?”, “Buen cantante, mal padre”, “La gente no sabe separar su vida privada de la artística”, “Bueno, nadie sabe lo que se siente hasta que lo vive. Yo siempre apoyaré a Cazzu, admiro su talento, pero no comparto su comportamiento porque soy mamá” y “Hay cosas que es mejor no publicar, como ir al concierto de ese muchachito”, fueron algunos de los comentarios.