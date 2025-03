Christian Nodal revela la canción de Juan Gabriel que lo hace llorar por despecho

La cercanía que ha mostrado Christian Nodal con sus fanáticos ha generado gran sorpresa al ser lo opuesto de lo que mostró en los últimos meses tras destaparse su romance con Ángela Aguilar. Como parte de esta transformación que experimenta su imagen, el cantante ha sido parte de destacados programas, como "Juego de Voces" en el que se dejó ver relajado al compartir escenario con Lucero y Lucerito Mijares.

El intérprete de "Botella tras botella" fue el invitado especial en el segundo programa de "Juego de Voces" y, además de subir al escenario para dar muestra de su talento, se mostró relajado al ser parte de algunas dinámicas en las que reveló más de sus gustos musicales más allá del regional mexicano que tanta fama y éxitos le han regalado, dejando de lado toda polémica por su vida sentimental y repentino matrimonio con la menor de la dinastía Aguilar.

Christian Nodal revela su canción favorita de despecho

Como parte de su participación en el episodio de este domingo 23 de marzo en "Juego de Voces", Christian Nodal fue parte de algunas dinámicas con las que sus fanáticos vieron una faceta que el artista parecía haber dejado atrás al verse envuelto en un fuerte escándalo por su relación con la llamada "Princesa del regional mexicano" y la supuesta infidelidad a Cazzu.

En ésta el cantante reveló que la canción "Así fue" de Juan Gabriel es la que disfruta cuando se trata de despecho dejando ver que lo ha hecho llorar en más de una ocasión. Sobre aquellas que no pueden faltar en su playlist destacan “Don’t Stop Me Now” de Queen; que le recuerda a su juventud señaló “When I was your man” de Bruno Mars, y que lo pone de buenas “Optimista” de Caloncho.

Cazzu rompe récord gracias a "Con otra"

Mientras Christian Nodal lucha por recuperar el cariño de los fans y lanza nuevos proyectos musicales, Cazzu sigue sumando éxitos en su regreso a la industria y esta vez a través de la cumbia con el tema "Con otra" que, aseguran en redes sociales, tendría fuertes indirectas dirigidas a Ángela Aguilar y aquello que podría ocurrir con su relación.

Y es que a tan sólo unos días de su lanzamiento, "Con otra" alcanzó cifras históricas en YouTube y así lo presumió el productor Nico Cotton a través de una publicación en redes sociales donde señala que el tema obtuvo casi 5 millones de reproducciones convirtiéndose en el mayor debut de una artista argentina en solitario en la historia de la plataforma de videos.