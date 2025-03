Lucero sorprende al cantar junto a Christian Nodal en "Juego de Voces" | VIDEO

A tan sólo unos días de su estreno, "Juego de Voces" se ha convertido en uno de los programas favoritos de la televisión gracias a la participación de grandes figuras de la música como Lucero que esta vez sorprendió al compartir escenario con Christian Nodal. El cantante de regional mexicano fue uno de los invitados especiales, algo que pocas veces se ha visto en él tras la polémica que lo rodeó por su relación con Ángela Aguilar.

La nueva temporada de “Juego de Voces” ha dado de qué hablar por los enfrentamientos sobre el escenario entre el equipo de “Estrellas” conformado por Lucerito Mijares, María León, Yahir y Alexander Acha, contra “Leyendas” en el que participan Manuel Mijares, Yuri, Emmanuel y Lucero, quien para el segundo programa se colocó de inmediato en boca del público por el dueto que hizo con una de las grandes figuras del regional mexicano.

Lucero canta junto a Christian Nodal en "Juego de Voces"

El intérprete de "Botella tras botella" dio muestra de su talento como invitado especial en el segundo programa para el que compartió escenario con Lucero, juntos cautivaron al público con una versión romántica del tema "La mitad" que el sonorense lanzó en colaboración con Camilo en 2020.

No sabía que necesitaba tanto un dueto de Lucero y Nodal hasta este momento. Qué cosa tan bonita y perfecta!! uD83DuDE2DuD83EuDD0E

LUCERO EN JDV pic.twitter.com/0cSfPkiNYB — CamilauD83CuDDF2uD83CuDDFD (@Camilaaaaa_19) March 23, 2025

"¡Qué bello cantas, Lucero!", dijo Christian Nodal en medio de su interpretación reconociendo el talento de "La novia de América", como también se conoce a la cantante, quien decidió dedicar el tema a un ser querido que falleció por parte del sonorense, algo de lo que no se saben más detalles: "Esta se la dedicamos a tu abuelo haya en el cielo".

Nodal lanza indirecta a Manuel Mijares

Fanáticos no han perdido la esperanza de una reconciliación entre Manuel Mijares y Lucero, por lo que en cada oportunidad son vinculados sentimentalmente. Además, su cercanía y gran complicidad sobre el escenario incrementan los rumores de que podría existir de nuevo algo más entre ellos, rumores a los que se sumó Christian Nodal con la indirecta que lanzó al artista en plena presentación.

“Y si él es tu alma gemela, yo me quito aunque me duela”, es el fragmento de la canción que Nodal le dedicó a Manuel Mijares durante su presentación con Lucero en "Juego de Voces". Al respecto, el cantante sólo se mostró desconcertado y confundido, dejando saber que no sabe a qué se refiere la estrella del regional mexicano.