Wendy Guevara se ríe de los influencers que fueron criticados por la caminata con Shakira

Entre los retrasos, lugares y supuestos privilegios para influencers, los conciertos de Shakira en la Ciudad de México han dado de qué hablar provocando molestia entre los fanáticos. Una de las más grandes polémicas es la que protagonizaron un grupo de tiktokers que recibieron fuertes críticas por colarse en la fila para la caminata que se organiza junto a la cantante en cada presentación, una situación de la que hizo mofa Wendy Guevara.

La integrante de "Las Perdidas" se ha ganado el cariño del público por su autenticidad y sentido del humor, algo con lo que no duda en retomar algunas de las grandes polémicas tanto la farándula como en redes sociales. Como la más reciente en la que estuvieron involucrados creadores de contenido, quienes fueron señalados de "aprovechados" y de tener un "trato preferente" durante uno de los conciertos de la cantante colombiana.

Durante uno de los recientes conciertos que ofreció Shakira en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México un grupo de influencers fue elegido para participar en la dinámica "Camina con la loba", en el que los fans acompañan a la artista hasta el escenario. Aunque la experiencia no fue la misma para todos, pues, de acuerdo con los fanáticos, los influencers llegaron al final y fueron colocados al inicio de la fila dejando atrás a quienes habían esperado más tiempo.

Esto generó gran controversia en redes sociales y Wendy Guevara no dudó en hablar del tema durante una transmisión en vivo haciendo mofa de los comentarios que habían recibido los creadores de contenido. La conductora señaló que también iba a participar en el concierto de Shakira, pero no pudo asistir por compromisos de trabajo.

“Ya vi que se andan fumando a la Kunno y a las influencers que les tocó con Shakira que se pasaron a la primera fila. Dice la gente que se metieron a la fila de adelante y los fans que han hecho la dinámica están molestos. Manitas no pude ir, yo sí iba a ir, pero ya tengo la chambilla, además, no creo que Shakira vaya a llorar porque no fui (…) Vi el chisme y dije: ‘Ándale, que bueno que no fui’”, dijo entre risas la influencer.