Ex de Laura Flores revela que le rompió el corazón con una carta para irse con otro

Laura Flores es una de las actrices y cantantes más queridas de México, pero en esta ocasión no vamos a hablar de un tema profesional, sino por una historia de amor de hace varios años. Un ex de la famosa decidió revelar su historia de desamor, ya que aseguró que le rompió el corazón a través de una carta, pero también que lo hizo para irse con otro hombre.

La expareja de Laura que abrió su corazón dejó claro que se encontraba muy enamorado de ella cuando recibió la carta donde le informaba que ya no seguirían siendo pareja. En otras palabras, le rompió el corazón cuando más enamorado se encontraba de ella. Estamos hablando de un exfutbolista que se encontraba sufriendo la partida de la actriz cuando Flores confirmó que comenzaba un nuevo romance con Lalo Salazar.

El futbolista que sufrió el desamor por parte de Laura Flores fue Carlos Hermosillo. El histórico de Cruz Azul reconoció que el romance con la cantante cuando eran jóvenes e incluso que realizaron algunos viajes a Nueva York. Lo que parecía un amor bonito, la realidad es que no todo era color de rosa. Los rumores de la época indicaban que la mamá del delantero no aprobaba su relación por tratarse de una actriz. Hermosillo contó la historia en una charla con Anette Cuburu.

El futbolista relató que todo estaba apuntando a que se iban a casar, pero una carta se pondría en su camino. El exjugador de la Máquina se encontraba preparándose para el Mundial de 1986. Antes de que Hermosillo se concentrara con la Selección Mexicana, Laura le entregó una carta donde le informaba que su relación había llegado a su fin.

"Nosotros íbamos para el Mundial 86 y nos fuimos a concentrar en la Malinche. Cuando yo me iba me dio una carta. Me dijo: 'No la leas hasta que llegues allá'. Y yo no la leí (...) dije: 'Una carta de que te voy a extrañar, mi vida' Y no, pues llegué a mi cuarto y pues me estaba terminando por una carta", contó la leyenda del futbol mexicano.