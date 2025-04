Vica Andrade habla de la herencia que dejó su esposo Memo del Bosque, da importantes detalles

La mañana del lunes 7 de abril la industria del espectáculo sufrió el sensible fallecimiento del productor de televisión, Guillermo "Memo" del Bosque, quien en sus últimos días con vida estuvo hospitalizado en la ciudad de Texas, Estados Unidos, para recibir tratamiento contra el cáncer que nuevamente le fue detectado.

A poco más de una semana de la muerte de Memo del Bosque, su esposa, la modelo, Vica Andrade, reapareció en redes sociales para compartir un mensaje relacionado con la herencia que dejó el productor de programas como "100 mexicanos dijieron" y "Nosotros los guapos".

El productor murió a los 64 años de edad. Foto: Memo del Bosque

Vica Andrade habla de la herencia de Memo del Bosque

Después de la muerte de Memo del Bosque comenzó a circular información relacionada con la herencia que dejó el exproductor de Televisa y de Telehit. Ante esta situación su esposa, la también actriz, Vica Andrade, compartió un mensaje hablando sobre este tema.

Ante sus seguidores en Instagram, Vica Andrade, subió un comunicado agradeciendo todo el apoyo que han recibido tras la muerte de Memo del Bosque, fallecido a los 64 años de edad tras una nueva lucha contra el cáncer. La famosa explicó que ha sido un largo proceso.

"Primero que nada deseo expresarles mi más profundo agradecimiento por todo su apoyo y cariño durante este largo proceso", escribió.

Posteriormente Vica Andrade detalló que después de la muerte de su esposo, Memo del Bosque, han sido publicadas varias noticias falsas, entre ellas, la relacionada con la herencia que dejó el productor de televisión. La modelo lamentó este tipo de publicaciones.

Sin guardarse nada Vica Andrade aseguró que Memo del Bosque no dejó una herencia millonaria, por lo que dijo que todo lo que se ha dicho del tema es completamente "falso". La esposa del productor explicó que no dará ningún tipo de declaración sobre este tema.

"Todo lo que he leído es falso y el tema de la herencia millonaria que dejó mi esposo es una rotunda mentira. Yo no he dado ni una sola declaración y así deseo permanecer", sentenció.

¿De qué murió Memo del Bosque?

Memo del Bosque, exproductor de Televisa y del canal Telehit, murió la mañana del lunes 7 de abril después de sufrir una recaída del cáncer que le fue detectado en 2017.