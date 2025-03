Anthony Timpano interpretará a Jamie adulto en los nuevos episodios de "Malcolm el de en medio" | FOTOS

Ha llegado una nueva temporada de la popular serie "Malcolm el de en medio". A través de las plataformas de Disney Plus, así como algunos medios de comunicación locales que han investigado a fondo, han revelado poco a poco el cast que formará parte de los episodios.

Por el momento se tienen planeados únicamente cuatro episodios de larga duración. La historia tiene que ver con el aniversario de los 40 años de matrimonio de Hal y de Lois, pretexto perfecto para reunir de nueva cuenta a la familia, quienes ya tienen sus propias vidas muy lejos del nido.

Hasta el día de hoy, se tiene confirmado que volverán Christopher Masterson, Justin Berfield, Frankie Muñiz, Bryan Cranston, Jane Kaczmarek. La familia estará completa solamente con la entrada del actor Caleb Ellsworth-Clark como Deewey, pues Erik Per Sullivan rechazó la oferta.

El nuevo actor de Jamie

No será el único cambio que habrá dentro de la producción, pues también veremos a un Jamie mucho mayor, mismo que será interpretado por un actor que va cuesta arriba. Anthony Timpano será el responsable de interpretarlo en el nuevo inicio. Se desconoce todavía lo que hay detrás de su personaje, en qué clase de ser humano se convirtió.

Además de su papel en "Malcolm in the Middle", Timpano ha participado en otras producciones como "Imperfect High" (2021) y "Ajuste de cuentas" (2019). También se tiene constancia de su participación en la producción "One Mile" y en la serie de televisión "Grendel". Si quieres conocerlo más de cerca, puedes seguirlo en sus redes sociales.

Su carrera como actor, aunque relativamente corta, está ganando reconocimiento con su participación en el reinicio de una serie tan popular. Anthony Timpano esta empezando a construir su carrera y se espera que continue desarrollándose con la salida de estas producciones.

La hermana menor de la familia

Por último, se agregó también el papel de la hija de Hal y de Lois. Si no lo recuerdas, en el último capítulo de la serie original, el matrimonio se da cuenta de que están esperando un bebé de nueva cuenta, cuando todo parecía acomodarse para ellos, pues ya solamente se quedarían con dos críos en la casa.

Medios locales confirmaron que será interpretada por Vaughan Murrae, actore no binarie que ha tenido algunas buenas participaciones en Hollywood, pero nunca una tan grande como esta. El nombre de la menor de la familia es Kelly, aunque se ha dicho que también es un personaje no binarie.