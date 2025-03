Adrián Marcelo exige poner fin a los ataques contra Gala Montes, reconoce que le hizo daño

El conflicto que comenzó en "La Casa de los Famosos México" hace casi un año sigue dando de qué hablar, aunque en esta ocasión Adrián Marcelo hizo un llamado a sus seguidores para detener los ataques contra Gala Montes en redes sociales. El influencer regiomontano admitió haber usado el conflicto que existe entre la actriz y su mamá, Crista, para hacerle daño con sus comentarios tanto dentro como fuera del reality show.

Este domingo 23 de marzo se estrenó a través de YouTube la polémica entrevista de Adrián Marcelo a la mamá de Gala Montes, quien lo demandó hace algunos meses por violencia de género tras los comentarios que hizo sobre ella y su hija en "La Casa de los Famosos México". Debido a éstos que el creador de contenido fue señalado de fomentar el machismo, la misoginia y la violencia contra las mujeres; además, desató una ola de críticas en su contra en la que, incluso, se involucraron autoridades.

Durante su participación en el reality show, Adrián Marcelo acusó a Crista Montes de “explotar” a la actriz al tomar el papel de su mánager durante 18 años. Ahora, el creador de contenido se dijo arrepentido de sus palabras y admitió haber usado el conflicto que existía madre e hija para dañarla emocionalmente.

“Ya acepté que utilicé eso como un ataque bajo, vil porque no hay explotación infantil y que bueno que también se dé cita aquí para yo también aclarar que no pienso eso, lo utilicé cínicamente, vilmente, para hacerle daño a su hija. Le ofrezco una disculpa y si tuviera a su hija enfrente sinceramente se la ofrecería por las cosas que he hecho esperando que ella también le ponga un alto y me ofrezca una disculpa por todo lo que ha pasado, nos debemos mutuamente una disculpa y dejar las cosas ahí por el bien de nuestros allegados, no podemos seguir capitalizando esto por la parte negativa