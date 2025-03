Victoria Ruffo, mamá de José Eduardo, pone a temblar a Vadhir Derbez y lo regaña por burlarse de su hijo

En Amazon Prime Video se encuentra la producción “Par de Ideotas”, una serie protagonizada por los hermanos José Eduardo Derbez y Vahdir Derbez en donde muestran los negocios que realizan, así como también comparten el apoyo de sus respectivas familias.

En uno de los capítulos tuvo participación la famosa actriz Victoria Ruffo, madre de José Eduardo Derbez, la estrella de las telenovelas formó parte de la producción de su hijo, en donde dio a conocer que es muy protectora y también que goza de un excelente buen humor.

En “Par de ideotas”, los famosos han invitado a varios de sus familiares y amigos, por lo que ahora le tocó el turno a Victoria Ruffo, quien acudió a una reunión que se llevó a cabo en un bar y en el que tanto su hijo José Eduardo, así cómo también Vahdir Derbez aparecieron con un exótico vestuario e y maquillados al estilo drag queen.

Victoria Rufo es mamá de José Eduardo Derbez. Foto IG/victoriaruffo

¿Por qué Victoria Rufo regañó a José Eduardo Derbez?

En el evento al que acudieron los hermanos Derbez, todo parece indicar que José Eduardo Derbez no se sintió bien, por lo que acudieron paramédicos quienes lo sacaron de lugar en una camilla para recibir atención médica de inmediato, razón por la que estuvo su madre Victoria Ruffo acompañándolo en todo momento.

Quien también se preocupó por la salud de José Eduardo fue Vadhir Derbez, quien salió a percatarse de la situación de su hermano, y al ver su estado no dudó en lanzar una broma, pero recibió un regaño por parte de Victoria Ruffo, quien esperaba preocupada por su hijo.

La broma que hizo Vadhir fue mencionar a su hermano: "Es que ser mujer no es fácil, hermano", pero a José Eduardo no le gustó el comentario, ya que aparentemente no seguía bien de salud, aunque después Victoria Ruffo se sumó a la desaprobación y regañó al cantante: "pero ¿cómo dices eso, niño? se siente mal".

Vadhir Derbez, quien se sabe es hijo de Eugenio Derbez, expareja de Vitoria Ruffo, le explicó a la actriz que su comentario fue con el objetivo de hacer reír a José Eduardo y que se sintiera mejor, escena que ya está causando controversia entre los seguidores de los artistas.

¿Quién es la mamá de Vadhir Derbez?