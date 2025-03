Así despiden a "Soldadín" payaso linchado en Oaxaca: "no es justo que no le hayan dado la oportunidad de defenderse"

El payaso Soldadín, identificado como Cayetano San Juan, falleció tras ser linchado por un grupo de personas en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, los agresores lo acusaron de presuntamente abusar sexualmente de una joven, sin que mediara una investigación formal ni la intervención de las autoridades.

El caso generó indignación en la comunidad de payasos y artistas locales, por su parte el payaso Nito Payasito, expresó su pesar en redes sociales y compartió una experiencia similar que vivió junto con su pareja, de acuerdo con el relato, en meses anteriores fueron falsamente acusados de secuestro mientras amenizaban una fiesta en un pueblo, lo que los llevó a ser retenidos y amenazados durante más de seis horas. Afortunadamente, lograron demostrar su inocencia gracias a la intervención de conocidos.

Soldadín fue detenido por ciudadanos que, sin evidencia contundente ni denuncia formal, lo amarraron y golpearon brutalmente, debido a la gravedad de las agresiones, quedó inconsciente y agonizó por más de 10 horas antes de fallecer. Su familia logró trasladarlo a un hospital regional, pero ya nada se pudo hacer para salvarlo.

Despiden a Soldadín

¿Por qué lincharon a Soldadín?

Información extraoficial indica que San Juan presuntamente se encontraba en estado inconveniente y habría realizado tocamientos lascivos no consentidos a una mujer. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades y no se presentó ninguna denuncia formal en su contra antes del linchamiento.

Cayetano San Juan se dedicaba al entretenimiento infantil con su personaje Soldadín. Solía presentarse en eventos junto con sus hijos, realizando actos de magia y alegrando a los niños. Tras su muerte, la comunidad de payasos y artistas expresó su indignación y exigió una investigación exhaustiva para identificar y castigar a los responsables.

Soldadín fue linchado en Oaxaca

