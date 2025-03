Niurka Marcos hace llorar a Laura Bozzo por pesada broma | VIDEO

Niurka Marcos se ha ganado el corazón del público con su talento, carisma y sentido del humor con el que no teme en decir lo que piensa, algo que ahora la coloca como una de las participantes favoritas en "La Casa de los Famosos All-Stars". La vedette mostró su lado más divertido y en un intento por calmar la tensión entre ella y Laura Bozzo le jugó una pesada broma por la que la conductora no pudo derramar algunas lágrimas.

La llamada "Mujer escándalo" entró con fuerza al polémico reality show, donde de inmediato se hizo notar poniendo en su lugar a Manelyk González que intentó interrumpirla durante su discurso de bienvenida. Aunque es conocida por su manera de decir lo que piensa, esta vez los fans han conocido una versión más relajada de Niurka, pero sin dejar de lado eso que tanto la caracteriza y por lo que está dispuesta a defenderse.

En días recientes Niurka Marcos y Laura Bozzo protagonizaron una fuerte discusión, pero ahora todo indica que han dejado atrás ese mal momento y con la intensión de calmar la tensión entre ellas la vedette le jugó una pesada broma. Y es que aprovechó el descuido de la conductora para asustarla mientras salía del baño, sin embargo, no contempló que su reacción sería tan fuerte ya que ella soltó algunas lágrimas.

Son las o6:00 am, susto de Niurka a Laura. #LCDLFAllStars pic.twitter.com/ncF9VAmNFA

“¡Caraj*!”, dijo Laura Bozzo para después llevarse la mano al pecho en señal de asustarse. “Te hice el susto suavecito porque dije: ‘A esta le da un infarto’ y me lo cobran a mí, no, cómo”, dijo entre risas la vedette cubana que se mostró preocupada por la reacción de la presentadora debido a lo que pudiera ocurrir por su edad.

Ambas famosas poseen una gran fuerza cuando de defenderse se trata, por lo que su reciente discusión comenzó cuando Niurka Marcos confrontó a Bozzo calificándola de “atrevida” por regañar a otros participantes, mencionando a Paty Navidad. Ante esto, la conductora de “Laura en América” respondió furiosa asegurando que no se mete con nadie.

“Sí te has metido con Paty y la has regañado y Paty te lo ha tolerado. Majaderías y Paty respiro, respiro y respiro”, dijo Niurka Marcos, a lo que Bozzo respondió levantando la voz: “¡Habla claro, qué majaderías!”. Finalmente, la vedette reaccionó furiosa: “¡No me grites!”.