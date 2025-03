Bárbara Islas revela que el romance con Gala Montes era mentira: “No me quise colgar del movimiento”

La participación de Gala Montes en “La Casa de los Famosos México” estuvo marcada por múltiples escándalos, entre los primeros destaca el que se desató cuando destapó un supuesto romance con Bárbara Islas generando sorpresa, incluso, en la propia actriz. Aunque ella se ha encargado de negarlo en más de una ocasión, la también cantante sostiene que fue real y que existió algo especial entre ellas.

Fue tan sólo unos días antes de su participación en el reality show cuando Gala Montes se declaró bisexual en medio de un fuerte pleito con su mamá, Crista, a quien señaló de homofobia. Poco antes del encierro como parte del programa, la actriz reveló tener un romance con su compañera de escena Bárbara Islas, quien negó todo y más tarde se dijo decepcionada de la cantante poniendo fin a su amistad.

En entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube, Bárbara Islas fue cuestionada sobre la polémica que la envolvió por la supuesta relación con Gala Montes y lo negó de manera contundente dejando ver que se habría tratando de una estrategia por parte de la voz de "Tacara" ante su llegada a "La Casa de los Famosos México".

“De juego, de broma, pero ya de eso a una relación por supuesto que no. Lo que pasó es que yo no podía sumarme a esto, ¿sabes? Yo no podía sumarme a esta mentira, me parecía fuertísimo. Mucha gente me dijo: ‘Era tu amiga, por qué no la apoyaste, por qué no la seguiste’, porque no puedo hacer esto, va en contra de mi persona de lo que soy (…) Es una chava super guapa, mega talentosa, pero no es cierto, no es cierto lo que pasó, entonces fue muy doloroso, lo que se dijo de mí. No me quise colgar de un movimiento y pagué las consecuencias muy caro”, dijo la actriz.