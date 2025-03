Poncho de Nigris le muestra su apoyo a Gala Montes y lanza indirecta contra Adrián Marcelo

Todo indica que está lejos de terminar la polémica que comenzó en "La Casa de los Famosos México" hace algunos meses entre Adrián Marcelo y Gala Montes, enfrentamiento que ha continuado a través de redes sociales y en la que esta vez se involucró Poncho de Nigris. Y es que el influencer lanzó un mensaje con una fuerte indirecta en la que se burla de la oferta que el conductor le hizo a Crista, mamá de la actriz, por una entrevista.

Adrián Marcelo se convirtió en blanco de críticas por su participación en el reality show donde fue señalado de fomentar el machismo y la violencia contra las mujeres por su actitud y comentarios contra algunas de las participantes, sobre todo contra Gala Montes que no dudó en confrontarlo. Ante esto, la actriz recibió una ola de apoyo de fanáticos y otras celebridades, entre ellos Poncho de Nigris que le hizo una oferta en sus redes sociales.

Poncho de Nigris lanza indirecta contra Adrián Marcelo

Poncho de Nigris participó en la primera temporada de "La Casa de los Famosos México" con un arrollador éxito gracias a la amistad que logró formar con Wendy Guevara, Nicola Porcella, Apio Quijano, Emilio Osorio y Sergio Mayer. Ante esto, no dudó en opinar sobre lo ocurrido en la segunda entrega del programa cuya popularidad se vio opacada por los constantes enfrentamientos entre sus participantes, en especial aquellos encabezados por Adrián Marcelo a quien lanzó una indirecta.

Poncho de Nigris lanza indirecta contra Adrián Marcelo. Foto: IG @ponchodenigris / @_PonchoDeNigris

"Cómo ven si la primera invitada mujer a 'Jalando Fierro'… se viene la bomba con Gala Montes. Y no tenemos que darle dinero como otros", se lee en el mensaje compartido por De Nigris en su cuenta de X haciendo referencia a la suma de dinero que Marcelo le ofreció a la mamá de la actriz por una entrevista.

¿Cuánto dinero ofreció Adrián Marcelo a la mamá de Gala Montes?

Tras el enfrentamiento que tuvo Gala Montes con el influencer regiomontano durante el Día Internacional de la Mujer, éste lanzó una oferta a Crista Montes ofreciéndole una fuerte suma de dinero por otorgarle una entrevista aprovechando el conflicto madre e hija. En un reciente encuentro con los medios Marcelo elevó la oferta a 350 mil pesos y señaló que la única condición de la mamá de la actriz sería no hablar mal de ella.

Crista Montes usó sus redes sociales para responder a la oferta de Adrián Marcelo -contra quien hace algunos meses presentó una denuncia por violencia de género- y mostró estar dispuesta a hacer negocios: "Lo cierto es que ella contó su versión y a mí no me dieron chance de decir mi versión (...) Yo creo que también es importante, si la vida me presenta esta oportunidad de poder limpiar mi imagen, que se ha manchado, la limpiaré”.