La tan polémica entrevista de Adrián Marcelo a la mamá de Gala Montes finalmente fue publicada este domingo 23 de marzo logrado dividir opiniones entre los internautas por las explosivas declaraciones de Crista Montes. Además, el influencer regiomontano aprovechó el espacio para pedirle perdón a la madre de la actriz por la manera en la que se expresó de ella en su paso por “La Casa de los Famosos México”.

Luego de una intensa batalla de declaraciones que continúo en redes sociales tras los enfrentamientos en "La Casa de los Famosos México", la mamá de Gala Montes se reunió con Adrián Marcelo. El youtuber fue señalado de fomentar el machismo, la misoginia y la violencia contra las mujeres en el reality show, incluso, Crista Montes presentó una denuncia en su contra por violencia de género y, tras varios meses y una fuerte suma de dinero de por medio, se reunieron para poder dar su versión el pleito madre e hija.

Adrián Marcelo le pide perdón a la mamá de Gala Montes

El creador de contenido llenó de halagos a la mamá de Gala Montes y reconoció el daño que pudo haber provocado con los comentarios que lanzó contra la actriz de "El señor de los cielos" cuando compartieron escena en "La Casa de los Famosos México". Adrián Marcelo reveló su intención de dejar atrás el conflicto con la también cantante, algo que considera difícil tras las declaraciones de su mamá.

“Le debo ofrecer una disculpa por lo que la hemos hecho pasar, no puedo hablar por su hija, pero su hija y yo y los involucrados en toda esta tormenta que se ha hecho. Creo también de todo corazón que debo decirle que, en el fondo, no creo que sea una explotadora infantil, con la intención de hacer daño, siendo sincero, le dije esas palabras a su hija, sobre todo después de la forma que se ha comunicado con nosotros (…) Me queda claro lo que aportó a la carrera y la vida de su hija”, dijo el influencer.

Adrián Marcelo le pide perdón a la mamá de Gala Montes. Foto: IG @sargentomatute

Crista Montes revela supuesta agresión física de sus hijas

Uno de lo episodios que significó un quiebre en la relación de Gala Montes con su mamá es el de la supuesta agresión física de la actriz cuando lanzó un plato. Ahora es Crista Montes quien dio su versión de lo ocurrido asegurando que también estuvo involucrada su otra hija, Beba, quien la habría sostenido en medio del fuerte enfrentamiento en el que, incluso, recibió una cachetada.

La mamá de la actriz no pudo contener las lágrimas al hablar de las críticas que ha recibido en redes sociales y se dijo decepcionada de sus hijas con quienes negó una reconciliación: "Y no me imagino pegándole a mi mamá, no, y menos con mi hermana. Es un abuso, sabes qué es lo peor, que la gente te juzga, los medios, te juzgan sin saber, ¿me entiendes? ¡Qué poca!".