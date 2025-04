Majo Aguilar explota y desmiente entrevista falsa donde se negó a cantar con Ángela Aguilar

Majo Aguilar se tomó un momento para hablar con sus fanáticos y el público que sigue su carrera y que también está al pendiente de su vida personal, respecto a un tema que la tiene bastante molesta ya que dio a conocer que un medio de comunicación mintió sobre una de las respuestas que ella ofreció en una entrevista.

La cantante e integrante de la familia Aguilar se mostró bastante afectada respecto a los cuestionamientos de la prensa sobre su prima Ángela Aguilar y las polémicas de su dinastía, además mencionó que en el programa de televisión “Venga la Alegría” compartieron información que no es real sobre una de sus declaraciones.

La famosa estrella del regional mexicano empezó el video con el pequeño clip del programa matutino en donde se escucha que ella responde “No tengo nada que opinar”, presuntamente sobre la pregunta de cuándo llegará un dueto de ella y su prima Ángela Aguilar, a lo que Majo optó por dar a conocer que eso es falso y que ella no contestó de esa manera.

“Yo no dije eso, esa respuesta que pusieron es de otra pregunta que me hicieron, ustedes saben queridos medios, por que lo saben, que me pueden hacer la pregunta que quieran, nunca nadie de mi equipo ni se los dirán ‘de esto no le puedes preguntar’ y ustedes lo saben, lo único que les pido es que de lo que me pregunten, en la nota pongan mi respuesta a esa pregunta”, dijo Majo Aguilar en un video en sus redes sociales.