Markitos Toys tacha el asesinato de su hermano de una injusticia: "no sé porque le quitaron la vida y todos sus sueños"

Markitos Toys y su familia se habían mantenido al margen de lo ocurrido con Gail Castro, quien fue asesinado el pasado 28 de marzo en Ensenada, Baja California. Después de casi un mes del fallecimiento de su hermano, el creador de contenido decidió romper el silencio y compartir un mensaje en sus redes sociales. El influencer dejó claro que lo recordará y lo amará por toda la vida.

El creador de contenido compartió una historia en su cuenta de Instagram donde rompió el silencio sobre lo ocurrido en el restaurante de Ensenada, donde habrían matado a balazos a su hermano. Markitos Toys explicó que no entiende porque arremetieron contra él si si era una buena persona. Sin entrar en muchos detalles, dejó claro que lo que le hicieron al integrante de su familia fue una verdadera injusticia.

"Una cosa es una cosa y otra cosa es ser ABUZON e INJUSTO. En mi pu$%& vida he sido una persona abuzona y mucho menos injusto y mucho menos mi familia. No sé porque le quitaron la vida y todos sus sueños a mi hermano de esa manera, pero bueno... no diré más, ¡apenas Dios sabe por qué pasan las cosas! Solo quiero que sepan Plebada que cometieron una gran injusticia con mi hermano. Te recordaré y amaré por toda la vida, carnal", escribió en su cuenta de Instagram.