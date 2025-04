Jimena Longoria celebra el bautizo de su hija con lujosa fiesta y exclusivos invitados | FOTOS

Este sábado, la conductora de Venga la Alegría, Jimena Longoria celebró el bautizo de su hija Loretta con una lujosa fiesta en un jardín al que acudieron varias celebridades del espectáculo como Paul Stanley y José Eduardo Derbez. La celebración estuvo llena de diversión y de detalles que por supuesto posteó en sus redes sociales.

Loretta es la segunda hija de Jimena y el influencer Gualy Cardenas, nació el pasado mes de octubre como fruto del matrimonio de la pareja. En noviembre de 2022 dieron la bienvenida a su primer hijo y dos años después nació su bebé, por lo que no quisieron perderse la oportunidad de festejar el primer sacramento de la pequeña.

Al bautizo de Loretta asistieron sus compañeros de programa como Kristal Silva, Pato Borghetti y la productora del matutino María Eugenia Silvia. Pero no pudieron faltar en la celebración sus entrañables amigos Yurem, Diego de Erice, Romina Marcos, Zahie Téllez, Potro Caballero, Mauricio Barcelata y Andrea Rodríguez.

La conductora vistió un elegante vestido blanco con barbas en la falda que hacía conjunto con el ropón de su hija. Mientras que el look de su esposo no fue muy bien recibido en redes sociales, por lo que durante el evento cambió de outfit por otro más sofisticado y formal.

Jimena Longoria celebra el bautizo de su hija con lujosa fiesta

El bautizo de la pequeña Loretta se realizó en un jardín de la Ciudad de México y algo que llamó la atención fueron los decorados florales que pusieron en el lugar, especialmente en las mesas que llevaron un camino de flores rojas. Invitados como Flor Rubio destacaron lo hermoso que se veía el lugar con tantos elementos naturales.

El evento se llenó de baile, canto y risas, mientras lo acompañaron de una extensa barra de golosinas y botanas para disfrutar el festejo. Para los niños, que había varios como la hija de Paul Stanley y de José Eduardo los anfitriones colocaron un inflable. Al final de la fiesta, los invitados se llevaron de recuerdo una cruz.

La conductora vistió un elegante vestido blanco con barbas en la falda que hacía conjunto con el ropón de su hija | Foto: IG @jimenalongoria

Critican en redes al esposo de Jimena Longoria por la ropa que usó para el bautizo de su hija

A internautas no se les escapa nada, y en cuanto Jimena compartió las primeras imágenes del bautizo de Loretta, sus seguidores no pasaron desapercibido el look de Gualy Cardenas, quien utilizó una camisa azul turquesa con un pantalón beige que llamaba la atención por tener un cinturón cruzado, ropa que algunos dijeron no era la indicada para una celebración de ese tipo. Horas más tarde apareció con otro look, esta vez conformado por un una camisa blanca mucho más formal.