Raúl Araiza termina con el rostro desfigurado en pleno programa en vivo: "No ching..." | VIDEO

Raúl Araiza es uno de los conductores más populares de la televisión mexicana. Todas las mañanas transmite buena vibra en el programa Hoy, donde ha hecho buena mancuerna con Andrea Legarreta y Galilea Montijo.

A lo largo de los años, el matutino de Televisa se ha convertido en uno de los favoritos y más exitosos de la pantalla chica en México. Durante la emisión de este miércoles 1 de diciembre, 'El Negro' se sometió a un tratamiento de belleza y terminó con el rostro desfigurado.

En uno de los segmentos del programa, la Doctora Karen Carrillo, especialista en Medicina Estética y Antienvejecimiento, le realizó un tratamiento a Raúl Araiza en la cara. Sin embargo, el también actor de 57 años quedó sorprendido y muy preocupado con el resultado.

La experta explicó que el procedimiento se llama 'Revitalización NCTF'. Acto seguido y utilizando una microaguja, le inyectó vitaminas, minerales, ácido hialurónico y coenzimas en la zona de las ojeras. Esto con el el fin de darle mayor firmeza a la piel y disminuir líneas de expresión. Al instante, se empezaron a formar unos pequeños bultos.

"Oye, pero tengo ahí como unas chichis , ¿no? ¿Eso es normal? Hoy voy a conducir los Premios Bandamax así, no ching...", dijo 'El Negro' visiblemente consternado.

La Dra. aclaró que es completamente normal, pues son "depósitos del producto". Mencionó que la inflamación desaparecía en cuestión de 40 minutos, lo que provocó una cara de sorpresa de Raúl Araiza y carcajadas de Galilea Montijo y Paul Stanley.

De hecho, el locutor del exitoso programa matutino Marco 'El Gallo' Viloria se burló de 'El Negro' diciendo: "Ya para la cena de Navidad vas a verte muy guapo". Posteriormente, la especialista hizo el mismo procedimiento en el cuello del conductor, explicando que es un tratamiento francés muy efectivo.

Al inyectar la otra ojera, Galilea Montijo le preguntó a la experta si era posible aplicar hielo, porque 40 minutos era demasiado tiempo. Su respuesta fue afirmativa y Gali bromeó: "Consíganle un kilo, ¿no?".

"Está padre para los hombres, porque nos podemos hacer cosas sin que se vean mal, yo entiendo... Esto de las chichitas sí me tiene sacado de onda, sí se van, ¿verdad?", preguntó Araiza otra vez con el rostro preocupado. "Se te van a ir en media hora y si no, me hablas", respondió la Dra. Karen Carrillo.