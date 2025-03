Ari Borovoy rompe el silencio y expone una traición en OV7: "Me dolió mucho, hay líneas que no se cruzan"

Luego de la intensa polémica que surgió a raíz de que se revelará el cartel oficial del último concierto del 90s Pop Tour en la Arena CDMX en donde se dio a conocer que OV7 se presentaría únicamente con Kalimba, Ari Borovoy, M'balia y Érika Zaba, dejando fuera a Mariana Ochoa, Lidia Ávila y Oscar Schwebel, el empresario fundador de Bobo Producciones rompió el silencio y decidió hablar sobre el tema por primera vez.

En entrevista para el podcast "We Are Brave" de Miguel Layún, Ari Borovoy reveló haber sufrido una traición por parte de tres de los integrantes de OV7 a quienes consideraba como sus amigos y hermanos, narrándolo como uno de los hechos más dolorosos que ha pasado en su vida, y es que, si bien no dijo sus nombres, queda más que claro que estaba hablando de sus compañeros que ya no forman parte del grupo.

"La traición de tres amigos muy cercanos. Dicen que la traición de un amigo es más cabr#na que el odio de un enemigo y es cierto. Lo estoy platicando por primera vez porque no tengo ya por qué no contarlo, eso me dolió mucho porque hay líneas que no se cruzan, hay códigos que se deben de respetar y me dolió muchísimo cómo se hicieron las cosas en este caso, lo que sucedió con tres de mis amigos y hermanos de OV7.", reveló. Noticias Relacionadas Mariana Ochoa lanza una advertencia contra Ari Borovoy tras ser excluida de OV7: "esperen el remolino"

Ari Borovoy expone una traición en OV7

Asimismo, comentó que no se ha atrevido a hablar sobre el tema abiertamente debido a que los seguidores de la agrupación aún no están preparados para saber la verdad de lo que pasó entre los integrantes, a quienes tachó de aprovechar su silencio para difundir mentiras.