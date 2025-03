¿Quién es Lucy Garza? La ex de Poncho de Nigris que defendió a su hija Ivanna por su fiesta de XV años

El modelo y exparticipante de "La Casa de los Famosos México", Poncho de Nigris, se robó toda la atención de los medios de la farándula después de que confirmara que no quiere celebrar los 15 años de su hija, Ivanna, producto de su relación sentimental con su expareja, Lucy Garza.

En un video el también conductor de televisión aseguró que su decisión no se trata de un tema de dinero ya que simplemente no está de acuerdo con la tradición y prefiere festejar de otra manera. Además, Poncho de Nigris argumentó que no quiere juntar a su familia con la de su ex, Lucy Garza, sumado a que tiene un compromiso laboral por esas fechas.

Ante esta situación, Lycy Garza, expareja sentimental de Poncho de Nigris, subió un comunicado en redes sociales desmintiendo la información del modelo. La empresaria argumentó que no obligara a su ex a formar parte del festejo, pero lamentó que no pueda mover una fecha de trabajo para acompañar a su hija, Ivanna.

Noticias Relacionadas Lucy Garza desmiente a Poncho de Nigris sobre la fiesta de XV años de su hija, Ivanna

"La verdad me pareció un pretexto muy absurdo, porque no creo que no se pueda mover 1 fecha de trabajo para estar con su hija en un día importante, como lo es su cumpleaños", escribió.

Ella es la ex del modelo. Foto: Instagram/@lucygza

¿Quién es Lucy Garza?

Después de que saliera a la luz el distanciamiento entre Poncho de Nigris y su hija mayor, Ivanna, usuarios en redes sociales se preguntaron quién es la madre de la menor, la primera pareja sentimental del finalista de la primera temporada de "La Casa de los Famosos México".

Resulta que Poncho de Nigris ha tenido dos relaciones formales a lo largo de su carrera, la primera de ellas con la modelo y empresaria, Lucy Garza, madre de su hija mayor, Ivanna. Ambos se conocieron en una agencia de modelo y a partir de ese momento comenzaron a escribir su historia de amor.

De acuerdo con Poncho de Nigris, su relación con Lucy Garza surgió al coincidir en una misma empresa de modelaje. Posteriormente planearon construir una familia y en 2010 llegó su hija, Ivanna. Desafortunadamente la relación llegó a su fin dos años después.

Tras su separación, la modelo, Lucy Garza y su hija, Ivanna, se fueron a vivir a Estados Unidos, motivo por el que la menor ha estado distanciada de su padre. Todo indica que la relación está más fracturada por la celebración de la fiesta de 15 años, a la cual se opone Poncho de Nigris.

En su cuenta en Instagram, la también presentadora de televisión, Lucy Garza, cuenta con más de 261 mil seguidores. En la mayoría de sus publicaciones presume su vida en Estados Unidos en compañía de su hija Ivanna, producto de su relación con Poncho de Nigris.