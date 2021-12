3 películas románticas en NETFLIX sobre el amor de tu vida en las que te puedes ver reflejado

Durante las últimas semanas, los usuarios se han preguntado más sobre los estrenos y nuevas apuestas en la plataforma de streaming de series y películas, Netflix, en donde se va renovando constantemente el contenido.

Bajo este panorama, es importante recordar que Netflix tiene una selección en su Top 10 de las producciones tanto en serie como cinematográficas más vistas, haciendo una actualización semanalmente.

En este sentido, la plataforma trae a su catálogo diversas series y películas con ciertas temáticas y géneros para así satisfacer los gustos diversos de los usuarios que se encuentran suscritos a ésta.

Las mejores películas románticas

Es así como en esta ocasión, hemos creado la selección de tres películas alojadas en Netflix, las cuales se encuentran dentro del género romance y que te harán pensar sobre el verdadero amor y los romances fugaces.

"Call me by your name"

“Call me by your name”, en español “Llámame por tu nombre”, la cual fue estrenada en 2017 y dirigida por Luca Guadagnino y escrita por James Ivory, basada en la novela homónima de André Aciman, la cual tuvo en lanzamiento 2007 y tuvo una gran aceptación por parte de los lectores, pues abordaba una temática LGBT+.

“Call me by you Name", es una película de drama y romance, la cual fue realizada en Estados Unidos, Italia, Francia y Brasil con una duración de 132 minutos; dicha producción tuvo como presupuesto 3 millones de de dólares, y logró recaudar más de 40 millones de dólares, lo cual la posicionó en una de las cintas más exitosas durante 2017.

Cabe señalar que dicha cinta llena de fuertes emociones, fue ganadora del premio Oscar por mejor guión adaptado; fue ambientada en el norte de Italia de 1983, la cual narra una historia de amor entre Eliot Perlman, personaje interpretado por Timothée Chalamet, un adolescente de 17 años con Oliver, personaje interpretado por Army Hammer, el asistente de su padre quien pasa una temporada en su casa.

Además, dicha producción cuenta con la participación actoral de Michael Stuhlbarg, Amira Casar y Esther Garrel.

Elio es un joven judío italiano francés y también estadounidense de 17 años de edad quien vive en un campo italiano con sus padres durante el verano y las fiestas.

El padre de este joven es un profesor de arqueología que no invita a un estudiante de posgrado, Oliver, judío estadounidense quien decide vivir con su familia durante el verano de 1983 para ayudarlo con su documentación académica.

Eso sí como a través de esta historia nos van contando como Elio y Oliver lograron consolidar una amistad a pesar de tener diferentes personalidades, pues por un lado Elio es un joven más introspectivo y Oliver tiene una personalidad despreocupada pero también llena de ego.

En dicha conmovedora historia, podremos observar la relación de Elio y Oliver la cual va aumentando poco a poco, a tal grado de generarse un romance entre ellos dos sin haberlo esperado o buscado.

Esta cinta nos muestra a través de sus personajes que en el amor no importa la edad, el género ni las preferencias sexuales, además de la importancia del amor incondicional entre padres e hijos al momento de revelar más acerca de sus preferencias sexuales.

“Boy Erased”

“Boy Erased”, fue estrenada en 2018; es una cinta del género drama estadounidense, dirigida y escrita por Joel Edgerton y protagonizada por Lucas Hedges, Russell Crowe y Nicole Kidman.

Esta exitosa cinta está inspirada en las memorias de Garrard Conley, cuando tenía solamente 19 años de edad, y vivió una fuerte situación familiar por su identidad y preferencias sexuales.

Es así como al joven le dan a elegir entre asistir a “Love in Action”, una pseudoterapia para “curar” su homosexualidad, pues ellos lo consideran como una grave enfermedad que podría afectarlo para siempre, o bien, abandonar por completo a su familia.

Hay que señalar que Conley relató su experiencia en su libro de memorias, mismo que el director Joel Edgerton llevó al cine de manera admirable y empática con todos los personajes.

Esta cinta es protagonizada por el talentoso actor Lucas Hedges, mientras que sus padres son Marshall Eamons (Russell Crowe), un pastor local y vendedor de autos en Arkansas, y Nancy Eamons (Nicole Kidman), quien es esposa diligente y madre con una afición por la ropa.

La familia al saber que su hijo único podría ser gay, se opone a la idea, pues creen que es un pecado, y además es una aflicción que puede ser curada, como la violencia doméstica, el alcoholismo y la pedofilia.

“Boy Erased”, se estrenó en el 2018 y tiene una clasificación R, por su contenido sexual, pues tiene una escena de abuso; lenguaje soez y breve uso de drogas y se encuentra disponible en Netflix.

"Siempre el mismo día"

Se trata de la cinta “Siempre el mismo día'', la cual fue dirigida Lone Scherfig, bajo la adaptación de David Nicholls de su novela homónima de 2009; tuvo estreno en 2011 y ahora se encuentra alojada en el gigante de streaming, Netflix.

“Siempre el mismo día” es una cinta británico-estadounidense protagonizada por Anne Hathaway y Jim Sturgess, la cual sigue una conmovedora historia de amor con toques muy realistas.

Esta cinta nos cuenta la historia de Emma, personaje interpretado por Anne Hathaway, y Dexter, personaje interpretado por Jim Sturgess, quienes se conocen el día de su graduación en la universidad en 1988, y desde entonces ella se mostraba como una joven de clase trabajadora, en cambio él es un joven rico con ganas de hacer todo en la vida y no quedarse con las ganas de haberlo cumplido.

Desde entonces, durante 18 años cada 15 de julio se quedan de ver para hablar sobre su vida y ponerse al día, y en una de estas salidas se dan cuenta que durante esos años habían tenido su amor ideal frente a ellos.

Todo comienza a tornarse complicado cuando un 15 de julio de 1989, un año después de conocerse, Dexter apoya a Emma para trasladarse a Londres para que pueda desarrollar su carrera como escritora pero al no lograr el éxito deseado, Emma decide comenzar a trabajar como camarera en un restaurante mexicano en Londres, mientras Dexter viaja por el mundo, y tiene una vida llena de excesos.

Su éxito llega a tal grado que logra ser presentador en un exitoso programa de televisión, y luego se vuelve a encontrar con Emma sin que surja ninguna relación romántica entre ellos.

Poco a poco nos va mostrando como Dexter y Emma no son compatibles en diversas ideas que tienen acerca de la vida, ni las metas o aspiraciones futuras.

Un día Emma decide romper ese pacto con Dexter y que cada uno tome sus caminos por separado, por lo que ya no existirán las reuniones cada año para ponerse al tanto de sus vidas.

