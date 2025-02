La gente crítica a Emilia Pérez porque no la ha visto adecuadamente: Jacques Audiard

La polémica alrededor de la cinta En busca de Emilia Pérez continúa, avivada de alguna manera por sus protagonistas. En esta ocasión, fue el propio cineasta Jacques Audiard quien consideró que su obra ha sido incomprendida.

Durante una entrevista concedida al medio especializado Deadline, el cineasta francés, de 72 años de edad, señala que existe mala fe entre quienes critican su película, pues o no la comprendieron o ni siquiera la han visto.

“Lo que me impactó es que todos están actuando de mala fe, tanto gente que no ha visto la película adecuadamente como aquellos que ni siquiera la han visto en lo más mínimo.

“La representación de los carteles en la película es temática, no era algo en lo que estuviera particularmente enfocado en la película. Hay una sola escena que lo muestra. En lo que realmente estaba interesado era en hacer una ópera”, señaló el cineasta.

“En los mercados nocturnos uno no canta o baila”

Además de defender que su intención no era hacer un retrato de la violencia en el país sino crear una ópera con este problema social de fondo, Audiard criticó algunos de los señalamientos más comunes con los que se ha encontrado en los medios.

“La ópera tiene limitaciones psicológicas. Parece que estoy siendo atacado por la falta de realismo. Bueno, yo nunca dije que quería hacer un trabajo realista, si hubiese querido hacer una película particularmente documentada, habría hecho un documental, pero no habría cantos ni bailes.

“Por ejemplo, leí una crítica donde dicen que en los mercados nocturnos en la Ciudad de México no hay fotocopiadoras. Bueno, en los mercados nocturnos de la Ciudad de México uno no canta y baila, debes aceptar que es parte de la magia. Es una ópera, no una crítica sobre México”, señaló.

En la entrevista, Audiard señaló que la elección de filmar enteramente en Francia y no en México se debió a razones puramente monetarias, pues mientras en México le ofrecían un millón de dólares de presupuesto, en su país natal ese monto se multiplicaba hasta 12 millones.

