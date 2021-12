"Murió el último de los grandes": Aída Cuevas revela anécdotas junto a Vicente Fernández | VIDEO

Desde este domingo, muchas celebridades viajaron a Jalisco para rendir homenaje y darle el último adiós a Vicente Fernández. La Arena VFG fue el lugar donde se despidió de cuerpo presente al "Charro de Huentitán" y el día de hoy se ofició la misa de despedida.

De entre los artistas que se dieron cita en el lugar destacó la presencia de la cantante Aída Cuevas, quien aseguró que "Chente" fue el ejemplo de muchos en la música ranchera y que además apoyaba a los nuevos talentos como ella, que lo conoció cuando tenía 14 años de edad.

"M hizo el honor de grabar un dueto que se llama 'Quiéreme mucho'. Un video aquí en su rancho. Muchas experiencias vividas y la verdad que muy triste y no nada más la familia Fernández, yo creo que todo México está triste por este deceso", manifestó la también cantante de música vernácula.

Cuevas recordó que el intérprete de "Volver, volver", "Por tu maldito amor" y "Acá entre nos" tenía muchas virtudes, pues salía dar todo en el escenario con profesionalismo, pues era entregado y tenía un gran respeto por su público. Recordó que tuvo la oportunidad de ir a dos giras con él y le aprendió mucho, pues le daba consejos y hasta le regalaba canciones "las dejaba de cantar para que yo lo hiciera", mencionó.

"Aquí está muriendo el último de los grandes"

Aída Cuevas no dudo en mencionar que con la partida de Vicente Fernández se va "el últimos de los grandes" de la música ranchera y lo colocó a lado de grandes exponentes como Jorge Negrete, Pedro Infante y Javier Solís. Sin embargo, aseguró que el único que podría llenar los zapatos del charro es su hijo Alejandro Fernández.

"Me atrevo a decir que el único que podría llegar a igualarlo es Alejandro. Alejandro tiene una voz maravillosa. Es un hombre que tiene mucho carisma y que me consta porque en muchas ocasiones he estado con él, me invitaba a cantar y tiene los lugares repletos como don Vicente", narró la artista en entrevista para el programa De Primera Mano.

SIGUE LEYENDO:

A qué se dedica Valentina Paloma Pinault, hija de Salma Hayek

Eduin Caz responde a joven que lo responsabiliza de amenazas por video de infidelidad

Paul Stanley lo más asqueroso que hizo en la borrachera; Paco estaría decepcionado