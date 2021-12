Dueto con devoción: Aida Cuevas canta 'Plegaria Guadalupana' junto a su hija Valeria

Desde hace 42 años, Aida Cuevas no falta a la cita de cada 11 de diciembre para cantarle las mañanitas a la Virgen de Guadalupe, una tradición que celebra con fuerte devoción y que inculcó a su hija Valeria, quien por primera vez la acompaña a la Basílica para festejar a 'La Morenita' con el tema “Plegaria Guadalupana”.

“Es un privilegio poder cantarle durante tantos años y estar tan cerquita de ella, porque estamos en el altar. Me gusta que la gente que cree en ella me tomé en cuenta para ir a adorarla. Este año va Valeria con una canción muy especial porque tiene varios falsetes, pero como ella ya tiene bien desarrollado este sonido, decidimos que ella hará uno y yo otro, espero les guste”, contó en entrevista a El Heraldo de México, la ganadora del Grammy americano .

Pero su devoción por la Guadalupana no se limita a visitarla sólo en esta época del año, ya que es una fiel creyente y suele visitarla dos o tres veces al año acompañada de sus hijos. Incluso, comentó que a sus 25 años, Valeria ha ido a la Basílica más de 60 veces, ya que la intérprete tiene muy arraigada esta celebración.

“Mi madre no tenía tanto fervor como yo, pero en mi nació un amor, que creó fue desde que me bautizaron, porque la misa fue un 12 de diciembre. Entonces me tocó ser guadalupana desde que era chiquita y en casa teníamos una pequeña virgen con la que siempre me sentía atraída”, recordó.

A los 16 años tuvo la oportunidad de cantarle a la Virgen de Guadalupe por primera vez, acompañada del maestro Armando Manzanero en el piano, y ese sentimiento que tenía por ella, creció. Después el compositor Carlos Blanco le regaló el tema “Yo también soy morena”, que narra ese agradecimiento que le tiene y narra un poco cómo llegó en los brazos de su madre ante ella.

Además, Cuevas ha experimentado sus apariciones, ya que hace 19 años, cuando Valeria era tan sólo una niña, en una viga de su casa vio la forma de la Virgen.

A DETALLE

La intérprete considera que es la época del año más importante para los mexicanos creyentes.

Trabaja en un nuevo tema a dueto con su hija, donde también agradecerán a la virgen por sus carreras.

La intérprete está nominada al Grammy 2022 en la categoría de “Mejor álbum regional Mexicano”.

El álbum que la academia americana reconoce con esta nominación es “Antología de la Música Ranchera, Vol. 2”.

42 años lleva cantándole.

3 veces al año la visita en la Basílica.

MAAZ