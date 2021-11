México teje su historia con “Spiderman” con los trazos de José Luis Durán

El personaje de Spiderman ha dado mucho de qué hablar con el lanzamiento del tráiler de la próxima cinta Spider-Man: No Way Home, en la que los fans esperan que se reúnan los tres actores que le han dado vida al héroe arácnido, quien llegó al mundo de los cómics hace 59 años y que también cuenta su propia historia en México.

José Luis Durán fue el primer mexicano en dibujar a este héroe en el país con la licencia de Marvel en los 70 y lo hizo por tres años seguidos, las historias eran escritas por Raúl Martínez González. Ahora, disfruta recordar estas épocas con los jóvenes que se acercan a pedirle un autógrafo en las convenciones de cómics a las que asiste.

“La gente agradece mi trabajo y realmente siento el afecto y el cariño que tienen por el noveno arte y por un servidor. Hice este trabajo pensando en el público lector y actualmente recibo de alguna manera una satisfacción mayor por mi desempeño. Hablar con los jóvenes me da un poco de su juventud y me siento como nuevo”, comentó Durán, de 89 años.

El maestro trabajaba como asistente de dibujante en La Prensa, cuando le pidieron presentar algunas pruebas del Hombre Araña, las hizo y 15 días después se enteró de que Marvel lo había elegido para crear en México la historieta en dicho diario.

“Empecé haciendo tira diaria, luego la dominical y después hice la revista. Me llamó mucho la atención que me escogieran, porque en ese momento yo era ayudante de un maestro, esto me independizó y me dio la oportunidad de hacer más cosas”, agregó.

Considera que la tecnología le permite a las nuevas generaciones tener oportunidades más amplias, porque en aquella época era muy complicado conseguir trabajo. Ahora se siente orgulloso de que los jóvenes mantengan vivo este arte.

La rutina de dibujar diariamente lastimó su vista y tuvieron que operar de cataratas, pero aún hace bocetos de algunos personajes, entre ellos su fiel amigo.

MÁS DEL MAESTRO DURÁN

Desde niño era aficionado a las historietas dominicales, de ahí su interés por estudiar dibujo.

Estudió dibujo comercial en la Escuela Libre de Arte y Publicidad en la CDMX. A los 18 años participó en el concurso de la revista Piel Canela, de Manuel Del Valle.

MAAZ