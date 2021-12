Tom Holland rompe en llanto durante la premiere de “Spider-Man: No Way Home” | VIDEO

Por fin terminó la espera y “Spider-Man: No Way Home” llegó a las salas de cine en medio de una gran expectativa de los fans de Marvel, quienes se dijeron conmovidos por un tierno momento que protagonizó Tom Holland tras salir de la premiere de la película cuando no pudo contener las lágrimas.

La nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), que se estrenó este miércoles 15 de diciembre en México, fue bien recibida por el público y por los críticos que, incluso, ya la comparan con el arrollador éxito que tuvo “Avengers: Endgame”.

Fue a su salida del cine tras la premiere de “Spider-Man: No Way Home” cuando Tom Holland se encontró con los fans mientras caminaba a su vehículo, en ese momento no dudaron en elogiar la película aplaudiendo al actor que rompió en llanto agradeciendo a sus seguidores.

"Tom Holland llorando después del estreno solo confirma que va a doler” y "Tom Holland llorando en el estreno no es un buen augurio para mí”, son algunos de los comentarios en redes sociales de los internautas que compartieron las emotivas imágenes del actor.

Zendaya acapara las miradas

Tom Holland no fue el único al que felicitaron por su participación en “Spider-Man: No Way Home”, pues Zendaya también fue aplaudida por su papel como Mary Jane con el que logró conquistar al público colocándola como una de las favoritas.

La actriz de 25 años se ha convertido en un ícono de la moda con sus impactantes atuendos con los que ha logrado acaparar las miradas en diferentes alfombras rojas, y esta vez no fue la excepción ante el estreno de la importante cinta de Marvel.

Y es que usó un impactante vestido “arácnido” especial para la ocasión diseñado por Pierpaolo Piccioli en Valentino. La actriz lo acompañó con unas atractivas zapatillas negras y un antifaz que llenó de elegancia la alfombra roja.

Se trata de un vestido en color café con diseños de telarañas de principio a fin, así como un escote de infarto y una abertura en la pierna que delineó a la perfección su figura.

Tom Holland y Zendaya. Foto: AP

