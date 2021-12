¡Alerta de Spoiler! Filtran primer tráiler de "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" y se vuelve viral

Tal como ocurrió previo al estreno de "Spider-Man: No Way Home", este miércoles se dio a conocer la filtración del primer tráiler de "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", la secuela que dirige Sam Raimi y que planea estrenarse en los cines de todo el mundo el 6 de mayo de 2022; esto pese a los esfuerzos, al parecer infructuosos, por evitar que esto siga ocurriendo.

Aunque todavía sorprenda a algunos, esto sucede a solo unas horas del estreno de "Spider-Man: No Way Home" y pese al máximo secretismo que Marvel trata de imponer a todas sus producciones, sin embargo, las filtraciones se han vuelto constantes y hasta cierto punto "inevitables". Y tal cual volvió a suceder con "Doctor Strange in the Multiverse of Madness".

Meses antes de la llegada a las salas de cine de "Spider-Man: No Way Home", una de las películas más esperadas del año por millones de fanáticos, la cual destaca por tener como protagonista a uno de los coprotagonistas del filme que encabeza Tom Holland, el "Doctor Strange de Benedict Cumberbatch", el primer tráiler fue filtrado en redes y comenzó la polémica en torno a a su estreno y los personajes que aparecerían. Momento en que la producción del film trató de hacer lo imposible por contener lo que se había venido encima.

¡Alerta de Spoiler! Filtran tráiler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness"

Con este preámbulo, desde ahora los usuarios de las redes ya pueden ver el primer tráiler de "Doctor Strange in the Multiverse of Madness". En este contexto, y con la llegada a los cines "Spider-Man: No Way Home", se han ido confirmando poco a poco algunos de los rumores iniciales, y que ya circulaban desde hace semanas, incluso meses, en torno a la película, uno de los cuales tiene que ver con las escenas post-créditos del film, en donde se desvelan algunos detalles.

Por lo que se deduce, es que el film se enlazaría con la secuela de "Doctor Strange", además que la segunda escena post-créditos de "No Way Home" en realidad no es tal, por lo que se entiende que Marvel ha decidido aprovechar la oportunidad para estrenar su primer teaser de la producción protagonizada por Cumberbatch, y ahora resulta evidente esta decisión.

Hay que recordar que en el adelanto se muestra cómo "Doctor Strange" reflexiona sobre las consecuencias de alterar la estructura del multiverso, esto luego de crear una especie de parche y así intentar arreglar el caos desatado en "Spider-Man: No Way Home"; es entonces cuando Strange acude en busca de la otra gran fuente de magia en el MCU (la Bruja Escarlata de Elizabeth Olsen). Una vez que pide ayuda a Wanda para intentar controlar la locura multiversal, el teaser muestra también imágenes de Mordo y Christine Palmer.

En el avance se ve también a un nuevo personaje que se une al plantel del MCU, América Chávez (superheroína interpretada por Xóchitl Gómez) de nuevo aparece de espaldas, aunque brevemente, y muestra su habilidad para abrir portales a otras realidades. Aunque es Mordo quien revelaría al villano de la trama; "Espero que entiendas que el principal peligro de nuestro universo eres tú", se le escucha decir en la escena final, convertido en una variante del Doctor Strange, pero con aspecto malévolo. Con esto queda claro "Spider-Man: No Way Home" abrió las puertas a múltiples teorías en torno a "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", las cuales con certeza poco a poco se irán difundiendo.

