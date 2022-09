Kylie Jenner conquista París con el delineado efecto alargador de ojos

La Semana de la Moda en París no deja de sorprendernos y es que además de las colecciones que causarán sensación en la temporada primavera-verano 2023, las famosas se están robando todas las miradas al llevar los looks más lujosos y hermosos. Si hace unos días todo el mundo hablaba de Hailey Bieber por su icónico vestido inspirado en Barbie, ahora todas las miradas están en la menor del clan Kardashian, pues Kylie Jenner conquistó la ciudad del amor con su atuendo en el que destaca un vestido de terciopelo y un maquillaje con delineado que ya es viral en redes sociales.

Este jueves la firma Schiaparelli presentó su colección para la próxima temporada y entre los invitados a la pasarela destacó el nombre de Kylie Jenner, quien es uno de los íconos de la moda más importantes desde hace más de una década. Por supuesto, al aparecer en un evento tan importante como este no podía decepcionar a sus millones de fans con una imagen convencional; por el contrario, se lució como toda una diva y hasta el más mínimo detalle de su outfit causó furor.

Además de ir en un vestido azul y de terciopelo de la firma y totalmente personalizado, la empresaria, estrella de "The Kardashians" y madre de familia volvió a sorprender con un icónico maquillaje y es que si hablamos de esta rama de la belleza ella es la reina, no por nada fundó su propia marca y constantemente comparte sus trucos para lograr un rostro perfecto con las grandes tendencias del momento. Ahora, demostró que el efecto alargador de ojos no ha pasado de moda.

Este es el look de Kylie Jenner en París. (Foto: IG @kyliejenner)

Foxy eyes y ojos brillantes, así es el nuevo maquillaje de Kylie Jenner

Aunque la famosa técnica de los "Foxy eyes" había perdido popularidad ante otras tendencias como los "frosted eyes" o los "siren eyes", la empresaria y modelo acaba de demostrar que la era aún no ha terminado y que este otoño seguirá dentro de las propuestas más sensacionales para lograr ese efecto alargador de ojos que ayuda a que la mirada luzca muy retadora y a sensual, sin descuidar el lado elegante.

La gran prueba de lo anterior es que Kylie Jenner logró robarse todas las miradas con la propuesta más sensual y perfecta para derrochar estilo con el vestido más lujoso del momento. Por supuesto, el delineado alargador no es lo único que destaca, sino también el resto del maquillaje y a continuación te contamos todos los detalles.

A pesar que lo que se busca con una técnica como esta es que los ojos se vean más alargados, el estilista de la famosa también apostó por un efecto con las sombras que hace que los ojos luzcan ligeramente más abiertos. El truco para esto está en aplicar una sombra nude en los párpados móviles, mientras que una café siguiendo la forma natural de las cuencas de los ojos da profundidad ayudando a que los ojos se vean más grandes y sin tener que recurrir al delineado blanco sobre la línea de agua.

Los labios carnosos también tienen protagonismo. (Foto: IG @makeupbyariel)

Por otro lado, al realizar el delineado se debe apostar por una línea muy delgada desde el lagrimal y más gruesa casi al llegar al final de los ojos, pues esto permitirá lograr el efecto alargado. Uno de los trucos para tener el trazo perfecto es hacerlo con los ojos abiertos y la mirada al frente.

Finalmente, no pueden pasar por alto las técnicas de contour para destacar los mejores rasgos del rostro, algo en lo que Kylie Jenner y sus estilistas son expertos. Asimismo, al llevar unos ojos tan naturales, la atención en los labios debe ser espectacular con labial con un rojo suave y aplicando delineados para lograr que se vean voluminosos.

