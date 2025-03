Pablo Chagra confirma que no será parte de La Casa de los Famosos México 3, revela la poderosa razón

De acuerdo con información que los periodistas Martha Figueroa y Pepillo Origel compartieron en su programa de espectáculos, será el próximo 27 de julio cuando de inicio la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, en donde una vez más disfrutaremos a Galilea Montijo como presentadora de este exitoso reality show.

Además de la conductora de Hoy, también veremos a nuevos famosos que estarán encerrados por varias semanas en donde tendrán que lidiar con la personalidad de sus compañeros, sin embargo se acaba de confirmar que un integrante muy importante en esta producción ya no estará más en la tercera temporada, se trata de Pablo Chagra quien se desempeñó como host digital.

Fue a través de sus redes sociales oficiales que Palo Chagra, conocido comunicado y creador de contenido confirmó que ya no será parte de la tercera temporada de La Casa de los famosos México, por motivos meramente profesionales.

Y es que, según el creador de “Chismillenial” esta temporada se ausentará debido a sus múltiples compromisos laborales, pues tiene varios proyectos ya confirmados que se cruzan con los tiempos de grabación del reality show, lo que le impide poder ser parte de esta edición, sin embargo, dijo estar tranquilo y muy agradecido con la productora Rosa María Noguerón.

“Es oficial, se los tengo que confirmar: este 2025 ya no estaré al frente de las redes sociales, tampoco me van a encerrar, eso sí que no…En esta ocasión hay otros proyectos que ocuparán mi tiempo. Uno ya se enterarán en los próximos días y de los otros hasta que me den permiso. Lamentablemente, no estaré en ‘La casa de los famosos México’, me duele, pero lo bueno es que ahora podré compartir mi punto de vista”. contó Pablo Chagra