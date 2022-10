Anette Cuburu presume los pantalones blancos ideales para esta temporada

La temporada otoño-invierno tiene una larga lista de tendencias que van desde las hombreras XXL hasta una larga lista de pantalones que toda mujer debe de tener en su guardarropas y no, no todo se trata de los clásicos jeans que te pueden salvar de un apuro, pues el mundo de la moda ofrece una amplia variedad de modelos con los cuales resaltar la figura. Y como las famosas siempre son el mejor ejemplo para lucir perfectas, el look de Anette Cuburu no podía pasar desapercibido.

Este lunes la conductora compartió una nueva fotografía en su cuenta de Instagram para presumir el outfit más elegante y perfecto para cualquier ocasión y es que en él combinó varias de las tendencias favoritas de la temporada; sin embargo, sus pantalones blancos fueron los que más llamaron la atención, pues el corte y forma holgado no sólo se ha convertido en el nuevo básico del clóset, sino también resulta muy favorecedor para la figura.

No por nada estos famosos pantalones holgados se han convertido en los preferidos de todo el mundo y con ello no sólo nos referimos a Anette Cuburu o a otras famosas, sino también a algunas royals entre las que destaca el nombre de la princesa Amalia. Por supuesto, la miembro de "Venga La Alegría" ha apostado por una combinación más glamurosa y digna de una celebridad, aunque no por ello perdió el estilo y la mejor parte es que dio una cátedra de moda que no te querrás perder para lucir icónica durante los últimos meses del año.

Los looks total white son los preferidos de Anette Cuburu. (Foto: IG @anetteoficial)

El truco está en dejar todo en manos de unos pantalones holgados y para ello siempre hay que procurar que el diseño cuente con un tiro alto para que así se logre marcar la cintura y con ello crear una silueta curvilínea, en especial por la caída tan amplia que tienen las piernas. Asimismo, la también actriz dejó ver que lo largo siempre es fundamental para que el cuerpo se vea favorecido y es que al tapar los tobillos o casi todo el calzado, se crea un efecto de piernas kilométricas, un truco al que recurren muchas mujeres bajitas para verse más altas.

Además de todo lo anterior, hablamos del corte estrella del momento y que es ideal para lucir a lo moda durante la temporada de otoño-invierno. Por si fuera poco, entre sus ventajas no puede pasar por alto que se puede llevar en todo tipo de telas o texturas, es decir, que así como el algodón en blanco luce espectacular, también se pueden usar estampados e incluso sumarse a otras tendencias como el cuero, que también es la gran sensación del año.

Para conseguir una icónica como la que lució este lunes Anette Cuburu también se pueden agregar otras prendas de temporada como una blusa con transparencias, encaje y hombreras XXL, así como detalles que le den ese toque muy glamuroso y lleno de estilo como unos puños llenos de plumas, pues como te hemos contado en otra ocasión, esta textura en la ropa es perfecta para crear armonía con la temporada de frío.

Finalmente, el calzado será clave, pues con él se puede conseguir el toque de color que un look total white como este necesita y para ello Anette Cuburu apostó por unas sandalias de tacón en un tono verde que ayudan a contrastar y a resaltar la tonalidad blanca; en ese sentido, no puede pasar por alto que los pantalones holgados deben cubrir casi en su totalidad los zapatos, aún si tienen plataforma.

SIGUE LEYENDO

Georgina Rodríguez conquista Instagram con minivestido y botas altas

La reina Letizia se suma al estilo de Barbie con el look ideal para rejuvenecer este otoño

Las faldas tableadas estilo "colegiala" no pueden faltar en tu clóset este otoño