La reina Letizia se suma al estilo de Barbie con el look ideal para rejuvenecer este otoño

Una sola cosa ha quedado clara durante las primeras semanas del otoño y es que el estilo de Barbie no ha terminado y que luego de ver las primeras imágenes de Margot Robbie caracterizada como la muñeca rubia, todo el mundo quiere recrear los looks más icónicos de la temporada. Con el paso del tiempo no sólo hemos visto al clan Kardashian-Jenner apoderarse del color rosa o fucsia, sino también a otros rostros que son importantes en el mundo de la moda como es el caso de Rosalía, quien abandonó la fiebre de "Motomami" para derrochar estilo con un look rosado.

Y aunque muchas personas se resistían a sumarse a este estilo de Barbie por miedo a ser muy "arriesgado", ahora la reina Letizia de España nos acaba de confirmar que es una de las mejores opciones para lucir femenina, elegante, imponer moda y robarse todas las miradas y por supuesto no ha pasado desadvertida para nadie, en especial porque escogió su look para su visita a Berlín, Alemania, capital en la que se encuentra acompañada por el rey Felipe VI para cumplir con sus deberes reales.

La reina Letizia derrochó estilo en su llegada a Alemania. (Foto: EFE)

Si bien en sus últimas apariciones públicas la reina Letizia había apostado por looks más discretos en los que su imagen estaba llena de colores oscuros, neutros o tierra, ahora apostó por dejar este estilo otoñal en el pasado para apostar por lo último en moda con una imagen muy chic y sofisticada, pues fiel a su gusto personal a la hora de vestir, apostó por los básicos del guardarropa en combinación con unas bailarinas, una medida igual de glamurosa que los tacones y que también le ayuda a combatir el dolor de sus pies a causa del neuroma de Morton que le fue diagnosticado durante el verano.

En la cátedra de moda de la royal también destaca que el color rosa se puede llevar en cualquier ocasión y que lo vibrante del color no rompe con la elegancia ni con la imagen digna de una reina, por el contrario, la ayuda a resaltar entre el resto. Para su visita a Alemania, la mamá de la princesa Leonor y la infanta Sofía escogió un pantalón de vestir cuya forma destaca por tener el corte preferido del momento: el recto.

En sus pantalones también destaca un tiro alto que es perfecto para marcar la cintura y con ello crear armonía en la silueta; mientras que el largo de las piernas queda por arriba de los tobillos, un detalle perfecto para alargar la silueta. Por otro lado, para complementar y combinar esta prenda fucsia, la reina Letizia no perdió la oportunidad de crear el look en un rosa perfecto con una blusa del mismo tono en seda lustrosa que se robó todas las miradas.

La royal se olvidó de los tacones en su último look. (Foto: EFE)

La forma de esta segunda prenda es ideal para mantener la elegancia, ya que cuenta con un cuello redondo acompañado por un fruncido que logra una caída holgada y llena de estilo. Además, para lograr esa imagen, unas mangas largas y con puños ajustados gracias a los botones.

De acuerdo con la reina Letizia, para contrarrestar lo brillante de las prendas fucsia ideales para lograr el estilo de Barbie, es agregar accesorios en negro como un cinturón delgado para crear armonía en la figura; mientras que unos zapatos negros de punta triangular son perfectos para mantener la elegancia cuando no se pueden llevar tacones, como es el caso de la royal española.

