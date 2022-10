La princesa Kate Middleton tiene el vestido mostaza perfecto para verte elegante este otoño

La moda durante el otoño está muy definida y cada año las tendencias apuestan hacia prendas cómodas y abrigadoras en las que destacan colores tierra como el verde y el café, pero no son los únicos, ya que el tono mostaza tiene un gran protagonismo y en muchas ocasiones combinarlo puede resultar todo un reto, aun siguiendo los consejos de las expertas. Por fortuna, recrear los looks de famosas y royals puede resultar como una gran salvación, ya que al "robarles" el estilo se puede lucir en tendencia según la temporada.

En otras ocasiones te hemos contado que el mostaza se puede llevar en looks monocromáticos o combinarlo con negro y morado, y en todos los casos podrás verte elegante; sin embargo, la princesa de Gales, Kate Middleton, acaba de imponer su propio estilo para llevar este color tan encendido y llamativo de la forma más sofisticada y digna de una miembro de la realeza. Una de las mejores partes es que al tomar inspiración de su look es que se puede causar furor en cualquier ocasión, así que no dudes en seguir sus consejos de moda.

Es el look perfecto para todo tipo de eventos. (Foto: Getty)

Crea un look atemporal con un vestido midi en color mostaza

Tras la muerte de la reina Isabel y su designación como la nueva princesa de Gales, la royal ha continuado con su agenda real con una visita al Royal Surrey County Hospital en donde se despidió del negro que representa el luto, para lucir el color mostaza como pieza clave para derrochar estilo durante el otoño. Además, al dejar en el pasado los trajes sastres, Kate Middleton confirmó que los vestidos midi son indispensables en el guardarropa de las royals, algo que confirman la reina Letizia de España y la princesa Leonor.

La prenda de la esposa del príncipe William destaca por llevar la zona de la blusa entallada al cuerpo para crear armonía y estilizar la figura. En esta parte también destaca un escote en "V" con el cual lucir elegante, algo que se complementa a la perfección con unas mangas a la altura de los codos y un cinturón grueso para marcar la cintura. Por otro lado, la falda larga de tablas pequeñas llega hasta las pantorrillas creando un efecto alargador.

El azul marino crea el contraste perfecto de colores. (Foto: TW @Knewz_Currently)

Tanto ha sido el furor que la princesa Kate causó con su nuevo look que la firma del icónico vestido se ha robado toda la atención y según se dio a conocer, es un diseño de Karen Millen de low cost con un precio de tres mil 477 pesos. Pero más allá de la prenda, lo que resultó como una sorpresa para cientos de personas fue la acertada combinación de colores que llevó en el resto de su look, pues mantuvo su imagen para el otoño al agregar una cartera de mano y tacones, ambos en azul marino para crear el contraste ideal de tonos.

Finalmente, en su look la princesa de Gales no dejó pasar la oportunidad de llevar sus joyas más bonitas y brillantes con unos pendientes de colgante que le dan un toque de brillo a su imagen y resaltan el color mostaza, asimismo, llevó su anillo de compromiso, antes de Lady Di.

