La reina Letizia se roba todas las miradas con un vestido midi de lunares y transparencias

Este miércoles se celebra la Fiesta Nacional de España, también conocida como el Día de la Hispanidad, y la aparición de la familia real era una de las más esperadas a pesar que no estarían todos los miembros porque la princesa Leonor está de regreso en el UWC Atlantic College para continuar con sus estudios. Por supuesto, la aparición del rey Felipe VI, la reina Letizia y la infanta Sofía no decepcionaron con su cercanía y sus looks más elegantes.

Al igual que en cada aparición pública, los atuendos de la familia real dieron mucho de qué hablar, en especial los de la infanta Sofía al apostar por un look muy juvenil y el de la reina Letizia, quien se robó todas las miradas al llevar un precioso vestido midi en el que agregó las mejores tendencias de la temporada otoñal como un estampado de lunares y detalles de transparencias.

Con esta combinación la monarca una vez más se coronó como una de las royals mejor vestidas y además se sumó a las grandes tendencias del momento; tan sólo en lo que respecta a las transparencias, se han convertido en el detalle perfecto para los looks más icónicos de las miembros de la realeza, tal y como ha demostrado Charlène de Mónaco, ya que ayudan a que hasta la prenda más casual luzca elegante y con un toque bastante chic.

La reina Letizia regresó a los tacones. (Foto: EFE)

Para el desfile militar, la reina Letizia se robó todas las miradas al impactar con un vestido midi en color verde y con varios detalles que resultan magníficos para resaltar la figura. Por un lado, el diseño destaca por un largo por debajo de las rodillas, mientras que la falda ligeramente holgada tiene una caída en "A" que ayuda a alargar la silueta. Asimismo, el modelo llama la atención por un cuello alto que no deja al descubierto ni la parte superior del cuerpo ni los brazos.

Esto último contrasta con el estilo que se suele ver en la monarca, quien con una intensa rutina de ejercicios ha logrado unos brazos perfectos y torneados (una meta de las mujeres de más de 50 años); sin embargo, con este detalle, acompañado de unas mangas largas, es perfecto para agregar la otra tendencia del otoño y que son los escotes cut out que se pueden llevar en el abdomen o en las mangas; un detalle como este es perfecto para lucir moderna y mantener la elegancia, además de combatir con los climas cambiantes de la temporada.

Por otro lado, el vestido midi, que es uno de los básicos del guardarropas de la royal, es perfecto para marcar la cintura y con ello crear armonía en el cuerpo. Además, tener esta zona ajustada es magnífica para un detalle como el de las mangas que, aunque son holgadas, terminan con puños entallados a las muñecas.

Doña Letizia se sumó a las tendencias del otoño con transparencias y escote cut out. (Foto: EFE)

De acuerdo con la reina Letizia, para darle los toques finales a un look otoñal como este y robarse todas las miradas gracias a una combinación entre la elegancia y el glamur, es necesario un recogido de chongo bajo con el fleco por detrás de las orejas. Por supuesto, no es todo lo que destaca. ya que esto permite enmarcar el rostro y con ello también permitir que las joyas ganan protagonismo, como demostró la esposa de Felipe VI al llevar unos pendientes largos de perlas.

Finalmente, con su precioso vestido midi de lunares y transparencias, Doña Letizia se olvidó de las alpargatas, que durante todo el verano fueron los mejores acompañantes de sus outfits. Al tratarse de un evento tan importante como la Fiesta Nacional de España apostó por unos tacones con los cuales mantener una imagen muy elegante.

Además, con esta cátedra de moda la reina Letizia compartió uno de sus mejores tips de moda para alargar la figura y es el llevar zapatos nude o de colores similares al tono de la piel, ya que esto ayuda a que las piernas luzcan kilométricas y con ello alargar la figura aún si no se llevan tacones.

La princesa Leonor, la gran ausente. (Foto: EFE)

