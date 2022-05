El secreto de la reina Letizia para tener los brazos perfectos son los fondos de tríceps en la pared

Las royals no sólo son un símbolo de elegancia, lujo y moda, pues todas ellas llevan un estilo de vida muy saludable que las pone en la mira de todo el mundo, como es el caso de la reina de España, Letizia Ortiz, quien incluso ha sido señalada por tener supuestos problemas alimenticios, aunque en realidad su figura delgada es el resultado de una combinación entre una alimentación saludable y el ejercicio, prueba de esto último son su brazos marcados.

Algo de lo que siempre se habla sobre la reina, en especial cuando usa vestidos sin mangas, es de sus fuertes brazos en los que siempre se marcan los músculos y por supuesto, al vestirse con las prendas más elegantes y tener todos los ojos puestos en ella, este detalle nunca pasa desapercibido, incluso en sus últimos looks. Y según se h revelado, el gran secreto de entrenamiento para lograr resultados como este son los tríceps en la pared.

La reina Letizia siempre presume sus brazos torneados. (Foto: Instagram: @letizia_de_princesa_a_reina)

Este fue uno de sus últimos looks y volvió a ser tendencia por sus brazos perfectos. (Foto: Twitter @lax_miau)

Tríceps en la pared; así entrena Doña Letizia

De acuerdo con las declaraciones que una amiga cercana a la esposa del rey Felipe VI dio a El Español, el gran secreto para unos brazos tonificados de impacto son un par de ejercicios que se pueden realizar desde casa, pues sólo se requiere de una pared para ejercitar los tríceps.

Por si fuera poco, la fuente anónima destacó que esto no se trata de ningún secreto para los cercanos a la reina Letizia, ya que siempre que alguien le pide consejos para lucir unos brazos perfectos, su majestad suele recomendar realizar tríceps en la pared, pues además de ser muy efectivo, es su preferido al no requerir más que el peso propio del cuerpo y la firmeza de una pared.

Así que no hay pretexto para no realizar este ejercicio, ya que se puede realizar en cualquier lugar y momento. Además, no roba mucho tiempo y, sobre todo, puede ser el complemento perfecto para terminar de entrenar. Ya que además se sabe que Doña Letizia también realiza otros ejercicios para trabajar el resto de su cuerpo y lucir una figura tonificada.

"La reina realiza ejercicios de curl de bíceps con pesas, barra o TRX, un día sí y otro no. Ella siempre recomienda, cuando alguien le pregunta, que hagan fondos de tríceps en la pared", menciona el diario.

Por otro lado, entre la estricta rutina de ejercicio la madre de Leonor y Sofía de Borbón también destaca la bicicleta estática, en donde "hace una clase con música para quemar muchas calorías. Si el rey está libre, se une a la rutina de gimnasio". Asimismo, se sabe que la reina Letizia tiene un entrenador personal, por lo que no sorprende ver que sus brazos de impacto también son el resultado de sesiones de pesas, boxeo y cardio; además toma clases de yoga y zumba.

