¡Le pasa hasta a la reina de España! Letizia se encontró a una mujer usando el mismo vestido

Dicen que la peor pesadilla de una mujer es que alguien más llegue a un evento importante con el mismo look, pero este miércoles comprobamos que ni la realeza se salva de vivir una situación incómoda como esta, ya que la reina Letizia Ortiz protagonizó un momento como este cuando una mujer acudió a una ceremonia con el mismo vestido de su alteza, algo que despertó la risa de los asistentes y una inesperada reacción de la royal.

Aunque se puede llegar a pensar que los miembros de la realeza sólo se visten con los marcas de moda más exclusivas y caras del mundo, lo cierto es que figuras como Kate Middleton y la reina Letizia han demostrado que para lucir elegantes también se puede recurrir a firmas a las que todo el mundo puede acceder; sin embargo, esto lleva un gran riesgo y es que, ¡alguien más llegue con el mismo vestido!

Así recibió la reina de España a la mujer que llevaba el mismo vestido. (Foto: Twitter @MadreSemestrosa)

Esta fue la reacción inesperada de la reina de España al ver a alguien más con su look

El ahora histórico momento en la corona española ocurrió durante el Consejo del Real Patronato sobre Discapacidad, donde la esposa de Felipe VI entregó los galardones por el Premio Reina Letizia 2021, pero desde que entró al lugar en el que se celebró la ceremonia, se percató que una de las mujeres sentadas entre el público llevaba el mismo vestido que destaca por ser bicolor al tener el lado derecho en color negro y el izquierdo en blanco.

Según se aprecia en las fotos virales en redes sociales, mientras los asistentes esperaban sentados a la reina, Letizia y una mujer, identificada como Inma Vivas, intercambiaron miradas y una sonrisa al percatarse que llevaban el mismo vestido e incluso los accesorios guardaban similitud; el momento despertó una sonrisa en su alteza, quien siguió su camino hasta llegar al podio.

Por supuesto, el divertido momento no terminó allí y la reina de España demostró que no tiene que ser una pesadilla que alguien más use sus looks, pues minutos más tarde se vivió un encuentro que terminó con un afectuoso abrazo. Y es que resulta que Inma Vivas era una de las galardonadas, por lo que al encontrarse directamente con Letizia Ortiz no pudo dejar de reírse por el incidente que quedó captado por fotografías.

La reina regaló un abrazo a la galardonada. (Foto: Twitter @MadreSemestrosa)

Debido a la respuesta de la mujer, el resto de los presentes comenzaron a sonreír, mientras que su alteza la saludó como al resto de invitados e incluso le regaló un abrazo, también con una enorme sonrisa. Al comparar los looks de ambas salieron a la luz sutiles diferencias como los tacones que lucían, ya que los de la galardonada eran ligeramente más bajos que los de la reina.

Este precioso vestido se puede conseguir en Mango y su precio es muy accesible; al menos en México, la pagina oficial de la marca lo tiene en mil 799 pesos, e incluye el cinturón negro con el que la reina Letizia e Inma Vivas asistieron al importante evento para reconocer el trabajo que los seis galardonados han hecho sobre la inclusión de personas con discapacidad.

Este es el vestido del que nadie deja de hablar. (Foto: Captura)

