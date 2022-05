Mujer queda atónita al descubrir para qué son las agarraderas dentro de los carros; explotan las redes | VIDEO

En TikTok, una mujer llamada Jess viralizó en las redes sociales luego de mostrar y descubrir al mismo tiempo para qué sirven las agarraderas que los automóviles tienen dentro, justo en la parte superior de sus costados, cerca de las ventanillas de las puertas.

En el corto clip de menos de un minuto, la tiktoker comienza el video cuando una persona tira hacia abajo el asa de una de las agarraderas de un automóvil, tras hacerlo inmediatamente después tira de una pequeña pestaña que estaba oculta dentro de la agarradera.

La pequeña pestaña sirve para que el asa se mantenga abierta hacia abajo, como lo documentó al tiktoker al inicio de su video. Al ver la función que en la primera imagen mostró al tiktoker en su clip, corre hacia su carro para comprobar si en verdad eso mismo sucede en su automotor.

El rostro de la mujer atónita por la incredulidad de la función de la agarradera quedó grabado en el clip, situación que generó risas entre los usuarios de la red social y curiosidad por también comprobar por ellos mismos el uso de las agarraderas en los coches. Para ver el clip completo da clic aquí.

Explotan los comentarios tras el descubrimiento

El clip publicado acumula hasta el momento más de 108 mil Me gusta, ha sido compartido casi 7 mil veces y ha sido comentado por casi 2 mil personas, entre ellos destacan mensajes como: “Las cosas que TikTok me enseña no conocen límites”. Mientras otros más aseguran:

"¿Por qué estas cosas no vienen con instrucciones? ¡Ahhhhhhhhh mi vida!".

"¿¡Qué diablos!? ¡42 años de mi existencia!"

“Ese es el ‘¡Ayúdame Jesús!’ manija que fue creada para las mamás cuando sus hijos adolescentes están aprendiendo a conducir”.

Jess quedó sorprendida. Foto: TikTok

Aunque mucha gente coincide que dichas agarraderas sirven tanto para colgar alguna camisa o ropa en ganchos, o bien para evitar salir volando en alguna curva o cuando el conductor acelera la velocidad, lo cierto es que fueron colocados con otro fin.

La función principal de las agarraderas es para facilitar la entrada y salida del automóvil, tanto de los pasajeros como del conductor, especialmente para las personas de baja estatura o para subir a los modelos de tres puertas, en los que para entrar a los asientos traseros se deben retirar los asientos delanteros.

