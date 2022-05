Lupita, otra chica Oxxo pelea con TikTok por censurar sus atrevidos videos al mostrar su exuberante belleza

Lupita es una jovencita que trabaja en una de las sucursales de las famosas tiendas de autoservicio regiomontana Oxxo, se hizo viral en las redes sociales al asegurar que TikTok la ha censurado en varias ocasiones por publicar clips con imágenes “subidas de tono”.

Lupita comienza a ser una celebridad en redes. Foto: TikTok

La mujer identificada como Lupita SG en su cuenta de TikTok, compartió su experiencia de censura donde cuestionó que la app china de videos la haya restringido pese a que hay otras cuentas en donde hay imágenes más explícitas, recalcó la chica.

Lupita dice que hay otras cuentas con imágenes más explícitas. Foto: TikTok

Lupita aprovechó en uno de sus tiktoks para reclamar a la red social que por un solo gesto la tengan que censurar pese a que hay videos donde las mujeres “muestran más”, así lo escribió en su perfil en TikTok:

“Ora que TikTok como que desnudes por que (sic) tiene que sexualizar un gesto, hay videos donde muestran más y no se los bloquean no tiene sentido jaja”.

Por dicha publicación, Lupita obtuvo más de 2 mil 200 Me gusta con varios mensajes de apoyo de sus seguidores quienes también aseguraron que la red social los ha censurado con algunas publicaciones aunque no son del mismo tipo, además de que le explicaron que posiblemente la censura venga de usuarios que reportan su contenido.

Lupita es la nueva sensación en las redes

Lupita tiene más de 74 mil seguidores. Foto: TikTok

Actualmente Lupita contabiliza más de 74 mil 300 seguidores en TikTok con tan solo 83 videos publicados; sin embargo, los fans de la guapa cajera del Oxxo esperan cada día un nuevo clip de la influencer para apreciar su belleza, que es admirada con frases como:

“es q desbordas sensualidad y belleza”.

“Que ganas de encontrarte en el Oxxo de mi trabajo”.

“voy, sin miedo a que me manden a la otra caja”.

“cómo que dan ganas de ir a ese Oxxo con todo en convoy”.

En otro clip donde Lupita muestra su sensualidad y se puede ver dando clic aquí, continúa haciendo los reclamos contra TikTok e insiste: “Espero que ahora TikTok no me lo borre jajaja y me bloqué mi cuenta”.

Lupita se defiende ante la censura de TikTok, asegura. Foto: TikTok

Lo anterior mientras subió un clip de menos de 10 segundos donde aparece con un vestido con minifalda y un escote largo en color negro al tiempo que hace movimientos sugerentes con su mano derecha que recorre provocativamente parte de su curvilíneo cuerpo.

Lupita continúa acumulando seguidores y aunque ha recibido la censura por parte de TikTok, no deja de compartir clips en los que busca cautivar a sus miles de fans ávidos de contenido mientras la chica sigue laborando en las famosas tiendas Oxxo.

Lupita es una influencer en las redes. Foto: TikTok

