El día cuando una ex Enamorándonos se volvió una guapa CHICA OXXO para denunciar abusos

Ana Morquecho fue una de las primeras integrantes del exitoso programa de televisión de citas Enamorándonos quien comenzó a destacar en la emisión debido a su carisma y belleza por lo que varios “flechados” acudieron al programa para tener una cita con la guapa joven capitalina.

Ana Morquecho en TikTok. Foto: TikTok

Tras el fin del programa, Ana se aventuró a realizar contenido en las redes sociales al aprovechar su creciente fama, y en una ocasión se subió al tren de las tendencias con las llamadas chicas Oxxo, las empleadas de las conocidas tiendas de autoservicio regiomontanas que muestran su belleza mientras atienden a los clientes del lugar.

Ana entonces publicó un video en su canal de YouTube donde contabiliza 554 mil suscriptores, donde se puso el uniforme de la tienda para fingir ser una guapa cajera y mostrar cómo es el maltrato de los clientes que había sido denunciado por varias cajeras y que Morquecho quiso comprobar y exhibir.

"Amigos me han dicho que ser cajera de Oxxo es algo muy difícil porque te tratan muy mal. Entonces quise vivir esa experiencia de primera mano y la verdad aunque algunas personas fueron amables si hubo casos donde el trato fue horrible", dijo Ana.

El 10 por ciento de clientes agredieron a Ana Morquecho

En el comienzo del video de 9 minutos de duración, la ex Enamorándonos indicó que de todos los clientes que atendió, el 10 por ciento le gritó, le aventó los productos que iban a llevarse e incluso la ofendieron verbalmente.

“Hubo personas que me hicieron sentir mal, al grado de ofenderme”, expresó Ana, cuando en una ocasión le avisó a un cliente que no había sistema para hacer un depósito, por lo que éste respondió que ya no quería nada y le aventó algunos de los productos que también se llevaría.

Ana tiene medio millón de suscriptores en YouTube. Foto: TikTok

Ana explicó que por razones de seguridad, en lapsos de tiempo se tienen que vaciar las cajas del dinero, por lo que se quedan sin cambio; situación que se complica para los cajeros cuando reciben billetes de denominación grande y los clientes se molestan ya que no pueden comprar sus productos además de que no consiguen cambiar sus billetes.

Uno de los clientes que fue en busca de preservativos, se molestó con Ana quien le ofreció un paquete de 10 que solo había en la tienda, al preguntarle: “¿Cuáles son los que usaste?”, a lo que Ana se limitó a decir: “Mejor dígame cuáles quiere, yo no tengo ningún problema en enseñarle toda la variedad”.

El video registra más de un millón 700 mil reproducciones y contabiliza más de 62 mil likes; no obstante, el canal de Ana Morquecho tiene un año sin publicar contenido nuevo. Hasta hace unos meses, se supo que Ana se mudó de la Ciudad de México para Tijuana por cuestiones laborales.

