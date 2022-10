La reina Letizia tiene los pantalones ideales para lucir como la realeza

Lucir al último grito de la moda no es un gusto, es una necesidad que muchas mujeres quieren cumplir sin importar su edad, pues así como hay que lucir icónica antes y después de los 20, quienes tienen más de 50 años también pueden crear los looks más sofisticados y siguiendo las mejores tendencias de cada temporada, un truco al que no sólo recurren las famosas, sino también las miembros de la realeza. Aunque hablar del estilo de las royals implica muchos nombres, uno de los que más destaca es el de la reina Letizia de España.

Y es que Doña Letizia ha sabido mejor que nadie forjar un estilo propio en el que la elegancia y las tendencias siempre se mantienen; una de las mejores partes de su estética es que se puede llevar sin importar la edad y este detalle atemporal es lo que siempre hace que todo el mundo ponga los ojos en ella y en cada prenda que luce. Durante el verano tanto ella, a sus entonces 49 años, como la princesa Leonor a sus 16, dejaron en claro que los vestidos midi son los indispensables para lucir como una miembro de la realeza, pero ahora que el frío comienza a sorprender, la reina sabe cuáles son los pantalones necesarios.

A lo largo del fin de semana no se ha hablado de otra cosa que de uno de los looks otoñales para lucir elegante con el que la esposa de Felipe VI sorprendió y es que a diferencia de otras ocasiones, los vestidos midi y los trajes sastre quedaron en el pasado para llevar los pantalones más deseados del año tanto por adolescentes, mujeres jóvenes y ahora por las maduras, ya que su corte resulta muy favorecedor para lucir perfecta. Se tratan de los baggy con un corte ancho que a pesar de estar de moda, requiere de ciertos trucos para aplicar y no perder el estilo.

Se tratan de los pantalones más favorecedores. (Foto: TW @CasaReal)

La reina Letizia conquista la moda con este sofisticado look

Como señalábamos arriba, los pantalones baggy han sido los grandes protagonistas del año y ya son básicos del guardarropa para todas aquellas mujeres que quieren lucir como las royals; sin embargo, el secreto para derrochar estilo con ellos es olvidarse de los jeans, pues aunque Rania de Jordania ha demostrado que la mezclilla también se puede ver sofisticada, para este corte holgado un material distinto puede marcar todo el estilo.

De acuerdo con la reina Letizia, hay que apostar por los pantalones de vestir, cuya tela es perfecta para darle un toque muy elegante al look, en especial al combinarlo con un tiro alto y holgado desde la cadera hasta el ruedo; mientras que unas pinzas sobre la pretina ayudarán a que el diseño se vea aún más elegante.

En este look de la mamá de la princesa Leonor y la infanta Sofía también destaca una blusa de cuello redondo, sin mangas y con estampado geométrico que ayuda a mantener la neutralidad del atuendo. Finalmente agregó unos tacones marrones de punta triangular para terminar de derrochar estilo.

El corte ayuda a alargar la figura. (Foto: TW @CasaReal)

Es importante resaltar que los pantalones baggy ya son indispensables para lucir como la realeza y se pueden llevar sin importar la edad y en cualquier tipo de materiales, aunque los de mezclilla pueden ser los grandes aliados de las jovencitas. Algo que no puede pasar por alto es que el corte de esta prenda es magnífica para lograr una figura llena de curvas, ya que da volumen en la cadera y su tiro alto permite marcar una minicintura; mientras que la caída holgada permite lograr el efecto de piernas kilométricas sin tener que recurrir necesariamente a los tacones.

Finalmente, tener este tipo de corte dentro de los básicos del guardarropa le permitirá a todas las mujeres crear combinaciones icónicas a lo largo del año, ya que se trata de una prenda atemporal que así como se puede lucir durante la temporada otoño-invierno, también es perfecta para causar sensación durante la primavera y el verano, tal y como demostraron los diseñadores, expertas en moda y celebridades en meses pasados.

