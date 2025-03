Rubén Moreira sobre Gerardo Fernández Noroña: “Ya no está representando al Senado que es su misión"

Rubén Moreira, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, respaldó a la bancada priista luego de que solicitaran la destitución de Gerardo Fernández Noroña como presidente de la Mesa Directiva del Senado.

“Ya no está representando al Senado que es su misión y para lo que fue nombrado sino a posiciones hasta personales”, acusó Rubén Moreira.

Señaló que Noroña realiza narrativas muy propias y empieza a pelearse con las autoridades y agregó “empieza a defender a su partido cuando su función es representar a la Cámara, defender a su partido pero tiene que dejar de ser Presidente de la Mesa Directiva”.

Al ser cuestionado sobre la aprobación en Comisiones de las dos reformas que le darán a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) acceso ilimitado a los datos personales de la ciudadanía dijo que esa ley confirmaría la militarización de la Administración Pública Federal.

“Estamos perdiendo nuestro estado de derecho, nuestro estado de libertades se empieza a tener información de los ciudadanos”, comentó Rubén Moreira.

En entrevista con Karen Torres Aguilar para El Heraldo Radio que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, el diputado fue cuestionado sobre el desafuero a Cuauhtémoc Blanco dijo que falta que llegué al pleno pero indicó que a su parecer está muy desaseado todo el procedimiento.

Rubén Moreira afirmó que hasta ahora no tienen información para valorar nada más allá de la postura que tienen las y los compañeros de no permitir la violencia para las mujeres pero que se tendrá que analizar el expediente. Aseveró que hay opacidad en el expediente que incluso no se le notificó a Cuauhtémoc Blanco del expediente y que cuando se suba al pleno se analizarán los elementos que hay.

Compartió que dentro de los pendientes de la agenda legislativa para él es muy relevante que se discuta la jornada laboral de 40 horas por semana así como la Comisión Especial con el tema de la desaparición de personas y que se instrumente la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y de seguimiento al Ejército para enfrentar al crimen todos.