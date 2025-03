Desaparece Andrea Lizeth Macías Chávez en central camionera de Jalisco; este fue su último mensaje

Familiares y amigos buscan a Andrea Lizeth Macías Chávez, de 26 años, quien desapareció al llegar a la central camionera de Tepatitlán, Jalisco, en donde tomaría un autobús en dirección a Capilla de Guadalupe. Su desaparición se suma a las decenas de jóvenes que se han registrado en diferentes centrales camioneras del estado.

De acuerdo con su ficha de búsqueda, Andrea Lizeth desapareció el lunes 30 de diciembre de 2024 y desde ese entonces su familia ha repartido volantes y ha pedido a los tapatíos que los ayuden a dar con el paradero de la joven.

Volantes de Andrea Lizeth Macías Chávez. Foto: Cinthya Macías

“No sabemos nada de ella desde el día lunes 30 de diciembre 2024. Lo último que sabemos de ella fue que llegó a la central camionera de Tepatitlán y tomaría un camión hacia capilla de Guadalupe para estar con sus hijos pero nunca llegó”.

“En su último mensaje afirmó haber llegado a Tepatitlán y después ya no supimos nada de ella, intentamos localizarla, pero su celular ya no está en servicio, preguntamos con familiares y amigos pero nadie la ha visto, no llegó a su destino”, narró su hermana quien se identificó como Cinthya Macias.

Buscan a Andrea Lizeth Macías Chávez. Foto: Cinthya Macías

Difunden ficha de búsqueda

En el documento de búsqueda, se lee que el día que desapareció la joven vestía un pantalón beige, blusa blanca de tirantes y tenis negros.

Como señas particulares tiene una cicatriz en la ceja izquierda, un lunar en el antebrazo izquierdo, también cuenta con tatuaje en el cuello que dice “Made in Hell”, en el pecho el número 1998 con imagen de ramas y hojas, en la muñeca izquierda “Delberth”, en antebrazo izquierdo un caballo de colores, en el dedo pulgar de la mano izquierda las letras “lr”, otros en ambas manos con letras cursivas, en la mano derecha un tronco con hojas y gorriones, y en la espalda unas golondrinas en color negro.

Tiene cara ovalada, ojos cafés, nariz chica, boca mediana, es de tez morena clara, cabello negro, estatura 1.60 metros y de complexión delgada.