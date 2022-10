Irina Baeva confirma que los vestidos con transparencias son la opción más glamurosa para una cena

Los vestidos con transparencias se han convertido en los preferidos de las famosas y si de una cosa estamos seguras es que son las prendas menos esperadas del otoño, ya que los días soleados comienzan a ser menos frecuentes o están acompañados por viento y diseños como estos pueden resultar bastante arriesgados; sin embargo, cuando una nueva tendencia surge es imposible pararla y esto está pasando en estos momentos.

Si hace unos días te revelábamos todo lo que tenías que saber para lucir esta prenda viral en redes sociales y que ya ha modelado Dua Lipa y su hermana Rina, además de Florence Pugh y Olivia Wilde por recordar algunos nombres, ahora llegó Irina Baeva para confirmar la tendencia de los vestidos con transparencias y lucirlos a su propio estilo. Pues la actriz no sólo se sumó a la moda más sensacional del año, sino que además le dio un toque de color bastante glamuroso con el que también recuperó la fiebre por el Barbiecore.

Se trata de la prenda más sensual y viral del otoño. (Foto: IG @irinabaeva)

A través de su cuenta de Instagram, Irina Baeva compartió una sesión de fotos desde las calles de Nueva York en Estados Unidos para demostrar que está al último grito de la moda y que las transparencias no sólo tienen que dejar la piel a la vista, sino que siempre se pueden acompañar con un toque de brillo en la tela para lucir más glamurosa. Con este look, la prometida de Gabriel Soto le dio la bienvenida a los 30 años y de paso demostró, al igual que Dua Lipa, que se trata de una opción muy elegante a pesar de lo reveladora que resulta y no dudó en tener una lujosa cena en medio de la ciudad de la moda.

Pero lo que más causó sensación es que la guapa actriz rusa presumió la forma más original y diferente para usar los vestidos con transparencias y es que hasta hace unos días, las cátedras de moda de las famosas dictaban que había que dejar los pezones a la vista, usar bikinis e incluso complementar con plumas. Lo que poco se había visto era llevar un conjunto de minifalda y top por debajo de la prenda principal para lucir el mejor estilo.

De acuerdo con Irina Baeva, una buena forma de hacerlo es llevar el color blanco por debajo, ya que ayudará a que el tono del vestido resalte más, en este caso un rosa neón con destellos que convierten al outfit en la opción más glamurosa del otoño. La mejor parte es que al combinar estas tres piezas no se pierde el estilo ni lo vuelve informal, en especial por una falda larga que cae hasta la altura de los tobillos.

Y recuperó el estilo de Barbie al apostar por el rosa. (Foto: IG @irinabaeva)

Otra cosa que quedó clara con este elegante look para imponer moda incluso en una cena es que siempre se pueden agregar otras tendencias del momento y un magnífica alternativa para hacerlo es un escote lateral en una de las piernas, mismo que da un toque muy sensual y contrarresta con un par de mangas largas como las de este vestido.

Finalmente, Irina Baeva demostró que para lucir como Barbie no sólo hace falta un color rosa, sino también las mejores tendencias del momento como los vestidos con transparencias, además de unas sandalias que siempre completan cualquier look.

