7 Outfits con botas de otoño que debes usar si eres una mujer contemporánea

Desde que comenzó el Otoño-Invierno ya era era hora de dejar los sneakers y zapatillas abiertas atrás para adentrarse al mundo de los botines que están en tendencia. Y aunque siempre tratemos de encontrar inspiración en Pinterest siempre queremos que nos brindan ideas de cómo poder usar y al mismo tiempo que se vea un estilo elegante, a la moda y que además mantenga nuestra personalidad dentro de ese look.

Al ser una mujer contemporánea nos preocupa que no se vea algo extravagante y que no tenga ese toque conservador, pero al mismo tiempo que si deje una gran presencia en todo el outfit. Sin embargo, si tienes más de 40 te recomendamos siete diferentes conjuntos en tendencia con los cuales puedes lucir tus botines junto con las prendas que te harán ver más sofisticada toda la semana.

Lunes de oficina

Inicia con un outfit minimalista y casual, usa tus botines de punta afilada junto con un pantalón blanco que haga notar el contraste, de preferencia opta por un corte acampanado, de silueta mom, recta o culotte, ya que se podrá lucir el zapato además de dar altura a tu figura. También acompáñalo con un tank top y un blazer, este último hará que no se pierda ese toque profesional y con el calzado ya tendrás ese plus que necesitas.

Los Jeans blancos hacen resaltar el cazado y dan altura Foto: Pinterest





Martes de workgirl

Para el siguiente día lleno de trabajo, reuniones y presentaciones, te sugerimos un archivo de la moda de Victoria Beckham. Su look es un atuendo ideal de working girl, la elegancia del color beige en su traje sastre combina perfecto con una blusa tipo seda o con transparencias incorporando los botines especialmente de plataforma. Este outfit es recomendado en personas que son pequeñas porque ayudará a crear un efecto visual de gran altura.

La sastrería y botines con plataforma son una excelente combinación Foto: Pinterest

Miércoles de glamour

Ahora una propuesta más casual sin dejar de lado el glamour, ya sea para un brunch, una cita o una salida no tan formal este look puede a quitarte de un apuro. Este tipo de botines brillantes con lentejuelas o mucha diamantina, no sólo se pueden usar con faldas o vestidos de noche, sino también los puedes combinar con unos skinny jeans oscuros y una camisa que sea del mismo tono que el pantalón para que el calzado sea lo que le brinde un giro y no se pierda el estilo. Es recomendable que siempre al usar zapatos muy llamativos que se usen con prendas lisas o básicas que harán dar el contraste ideal, siempre manejando una versatilidad que te ayude a tener una mayor seguridad.

Combinar piezas de tendencias con básicos siempre se obtiene un gran resultado Foto: Pinterest

Jueves formal casual

Ahora usaremos un atuendo entre casual y formal, para una salida a un restaurante o una cena ejecutiva. Con unos pantalones anchos, pero en esta caso no serán lisos sino formales y con detalles de estampado, pueden ser rayas o puntos, también agregamos un crop top de un color neutro y un blazer, además no debemos olvidar la estrella que hará una estilización absoluta, los botines metálicos afilados, de esta manera tendrás un look de impacto.

Sandra Bullock nos ayuda de inspiración con este mágico atuendo Foto: Pinterest

Viernes sensual

Para el comienzo del fin de semana, ante una happy hour sugerimos unos botines tacón aguja, con unos clásicos leggins ya sean tipo cuero o lisos, una camisa formal con escote en “V’, un blazer, este estilo es más monocromáticos por lo que es recomendable usar accesorios que hagan resaltar, pueden ser collares sencillos largos, pero que no opaquen el cuello, un brazalete y una cartera ancha, será un look sensual y que imponga.

Eva Longoria presume sus botines de punta triangular Foto: Especial

Sábado casual

Ante una salida al aire libre y disfrutando de la naturaleza para sentirse más fresca. Usa una vestido o jumpsuit con corte acampanado y escote circular, puede ser un color menos serio, un rosa o amarillo, agregando altura con unos botines punta redonda, es un look más discreto sin dejar de lado lo chic.

Puedes utilizar botas con agujetas para darle ese estilo boho Foto: Especial

Domingo relajado

Para un domingo de descanso, de ir por las compras o sólo dar un paseo por las calles y sentirse cómoda, porta unas botas de suela baja y con agujetas, usa mom jeans claros, un top de cuello alto y una gabardina, estos últimos son básicos que debes tener en cuenta en tu armario ya que combinan muy bien además de que con este atuendo lucirás confort y pero los colores neutros le darán ese efecto elegante.

Con prendas básicas podrás lograr un con estilo vanguardistas Foto: Pinterest



