Otoño 2022: estos son los 6 colores que debes usar para estar a la moda

Uno de los errores más comunes de moda durante el otoño es pensar que sólo se pueden usar colores cálidos o neutros como el caqui, pues si bien es cierto que pueden ayudar a que cualquiera consiga los looks perfectos en cuestión de segundos, no son las únicas alternativas. De hecho hay tonos que destacan por lo llamativos, brillantes y vibrantes que resultan, mismos que comienzan a verse en todos lados porque son la tendencia del momento, esto según los diseñadores más reconocidos que con sus colecciones dictaron lo que se debe o no usar.

En el caso de la temporada otoño-invierno 2022-2023 hay ciertas reglas básicas que no se deben pasar por alto como son los abrigos de plumas o los calentadores, pero más allá de los diseños, no se pueden pasar por alto los colores que ayudarán a que la imagen luzca perfecta y a la moda como es el caso de los colores que debes agregar a tu guardarropa para salir del negro, blanco y tonos tierra que se suelen viralizar durante estos meses.

Así que si quieres lucir como toda una fashionista, sigue las recomendaciones de la tiktoker y diseñadora de moda María Bárbara, quien recientemente reveló cómo conseguir un look muy colorido para el otoño e invierno, siempre apostando por las tendencias del momento.

Dark Oak

El primer color de la lista ya es uno de los preferidos y encaja a la perfección con las personas que buscan una imagen atemporal y clásica, pues se trata de un café oscuro que incluso se ha visto hasta en las manicuras de las famosas. De acuerdo con la influencer de moda, la mejor parte de esta opción es que es muy fácil de combinar.

Ideal para los amantes de los tonos tierra. (Foto: TikTok @mariabarbaradurazo)

Digital Lavender

¿Recuerdas el color de Pantene para 2022?, aunque el Very Peri fue el más popular del año, el otoño tiene su reemplazo perfecto con el Digital Lavender que destaca por tener "una energía optimista para la temporada", señaló María Bárbara en uno de sus videos virales. Algo que es importante destacar de este color es que no sólo tiene tintes del mundo digital, sino que es la opción perfecta para usar sin importar el género.

Combínalo con fucsia. (Foto: TikTok @mariabarbaradurazo)

Lazulli Blue

Para los amantes de los colores oscuros esta será la mejor opción para derrochar estilo y lucir a la moda durante el otoño y el invierno y la mejor parte es que es ideal para llevar en los looks más elegantes e incluso agregarlo en una sola prenda para transformar el atuendo. Asimismo, se ha visto que se puede combinar con el peluche, otra textura que cada año se convierte en la preferida para los outfits pensados en el frío.

Ideal para looks monocromáticos. (Foto: TikTok @mariabarbaradurazo)

Naranja oxidado

Mientras que para agregar un poco más de color e incluso sentir un poco de nostalgia por el verano y sus atardeceres con la famosa "golden hour" se debe llevar el tono naranja oxidado que se puede usar desde las prendas hasta los accesorios. La buena noticia es que a pesar de tratarse de un tono cálido también ayuda a crear atuendos elegantes si se sabe en qué prendas usarlo y al igual que las otras opciones, es muy fácil de combinar, en especial si se apuesta por el negro o el azul marino, incluyendo el Lazulli Blue.

¿Cómo lo combinarías? (Foto: TikTok @mariabarbaradurazo)

Luscious Red

Por otro lado y para las más atrevidas está esta quinta opción que no sólo hace pensar en el otoño, sino también en el invierno. "El color de Santa Claus no puede faltar en ningún invierno, especialmente usando el mismo tono de pies a cabeza", precisó la diseñadora en una de sus publicaciones. Por supuesto, los looks monocromáticos no son la única alternativa para lucir a la moda esta temporada, ya que complementar el outfit con los contrastes del rojo es un gran acierto de la moda.

Para presumir tu lado más sensual. (Foto: TikTok @mariabarbaradurazo)

Galactic Cobalt

El último de los colores que debes usar para estar a la moda en esta temporada, según la experta, es el Galactic Cobalt, que causa furor por lo llamativo que resulta, pues su tonalidad es similar al azul eléctrico que es muy fácil de combinar y que incluso miembros de la realeza como Lady Di lo tenían en su guardarropa.

¿Cuál es tu preferido para derrochar estilo este otoño? (Foto: TikTok @mariabarbaradurazo)

